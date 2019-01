Sayısal Loto sonuçları 5 Aralık çekilişi MPİ bilet sorgulama Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numalar mpi.gov.tr

Sayısal Loto sonuçları 5 Aralık çekilişi MPİ bilet sorgulama Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazandıran numalar neler Sayısal Loto bugün saat kaçta çekilecek? soruların yanıtları milli piyango severler tarafından araştırılıyor. Alınan son dakika bilgisine göre; Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 5 Ocak 2019 tarihinde açıklandı. Geçtiğimiz hafta açıklanan Sayısal Loto çekilişine göre Şans oyunu üçüncü kez devretti. Devreden ikramiye tutarı 3 milyon 326 bin 971 olarak açıklanmıştı. Şans oyununda dün çıkan numaralar 02 04 15 29 31 45. 6 bilen çıkmadı. 5 bilen kişi sayısı 54, kazandıkları ikramiye tutarı 7 bin 454 lira oldu. 4 bilen 3 bin 476 kişi, 86 lira kazanırken, 3 bilen 68 bin 120 kişi, 12 lira 55 kuruş kazanmıştı. Her hafta Cumartesi ve Çarşamba güleri milyoner olmak için şans oyunu oynayan binlerce kişi sayısal loto sonuçları için internette arama yapıyor. 5 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz mpi ile eş zamanlı olarak haber sitemizden öğrenebilir ve Sayısal Loto sorgulama yapabilirsiniz. MPİ Sayısal Loto sonuçları 5 Aralık çekilişi bilet sorgulaması haberimizde...

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?



Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar merak içinde. 6 rakamı bilebilmek için numaralarını belirleyip, kuponlarını hazırlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulmakadır.

BİR ÖNCESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Milli Piyango İdaresi, 2 Ocak 2019 tarihinde Sayısal Loto'nun 1180. çekilişi gerçekleşti. Şans oyunu üçüncü kez devretti. Devreden ikramiye tutarı 3 milyon 326 bin 971 olarak açıklandı.



Şans oyununda dün çıkan numaralar 02 04 15 29 31 45. 6 bilen çıkmadı. 5 bilen kişi sayısı 54, kazandıkları ikramiye tutarı 7 bin 454 lira oldu. 4 bilen 3 bin 476 kişi, 86 lira kazanırken, 3 bilen 68 bin 120 kişi, 12 lira 55 kuruş kazandı.

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişinde kazanılan ikramiyelerin ödemesi, ikramiye miktarına göre farklı yerlerden yapılır. Çekiliş sonucunda;



3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayileri ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiye alabilirler.



Sayısal Loto’da kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde ilgili yerden alınması gerekir. Bir yıl içinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Çekilişte 6 bilen çıkmazsa, ikramiye sonraki haftaya devreder. Devir sayısı üçten fazla olamaz. Dördüncü haftada büyük ikramiyenin verilememesi halinde, büyük ikramiye tutarı 5 bilen talihliler arasında dağıtılır.



SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Sayısal Loto çekilişi her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir. Çekiliş sonucunda talihliler ikramiye almaya hak kazanır. Sayısal Loto çekilişinde sayılar, canlı yayın ile belirlenir. Canlı yayın, millipiyango.gov.tr internet sitesinden izlenebilir. Canlı yayın sonrasında yayın tekrarı ve çekilişin kazandıran sayıları internet sitesinde yayınlanır. İnternet sitesinden geçmiş çekiliş sonuçlarına da ulaşılabilir.



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Sayısal Loto çekilişleri için yaş sınırı bulunur ve 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Sayısal Loto kuponu, kolonlardan oluşur. Kolonlarda 1’den 49’a kadar sayılar bulunur. Her kolondan 6 sayı seçilir. Oynanan her kolon için ücret verilir. Çekilişlere, her hafta Pazar günü sabahından Cumartesi günü saat 21.00’a kadar katılım sağlanabilir. Katılım için sınır bulunmaz ve istenilen sayıda kolon doldurulabilir. Loto bayilerinde bulunan makinelere otomatik olarak da kupon oynatılabilir. Cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar.

SAYISAL LOTO NEDİR? SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



