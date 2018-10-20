Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı 20 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları mpi.gov.tr

Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı mı? 20 Ekim Sayısal Loto'da büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulaması nasıl yapılır? Loto çekilişi ne zaman saat kaçta gerçekleşiyor? Milli Piyango çekilişi canlı yayını nasıl izlenir? Sayısal Loto’nun bu haftaki şanslı rakamları neler oldu? soruların yanıtlarını araştıran milli piyango severler için ayrıntıları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Sayısal Loto sonucu 1159. hafta çekilişin merakla beklenen rakamların hangileri olduğunu belirledi. MPİ yetkililerinin ve noterin ortaklaşa gerçekleştirdiği canlı yayın kurumun resmi internet adresinden yayınlandı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen çekilişte talihli rakamlar belirlenirken bir önceki çekilişte devir gerçekleşmişti. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçları ile ilgili beklenen açıklamanın detayları star.com.tr'de.

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında heyecan sona erdi ve haftanın kazanan numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen ve büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor.

SAYISAL LOTO NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?



Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’te gerçekleşiyor. 21:15’te başlayan çekiliş, 21:18 civarında sona eriyor. 21:30’tan sonra kurumun büyük ikramiye verileri sayfasında, çekiliş gününe dair ikramiye verileri yayınlanıyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 17 EKİM 2018

Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin kazandıran numaraları önce canlı yayında ardından MPİ'nin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 545 bin 583 lira 4 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 158'inci hafta çekilişinde 5 bilen 91 kişi, 4 bin 731 lira 15'er kuruş; 4 bilen 4 bin 352 kişi, 75'er lira ve 3 bilen 83 bin 939 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.



5, 17, 26, 27, 30, 38

SAYISAL LOTO ÖZELLİKLERİ



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR 2018



Sayısal loto en çok çıkan (1996-2018) sayılar içerisinde birinci sırada olan sayı 38 sayısı oldu. 38 bu zamana dek 160 kez çıktı. İkinci sayı 18, 158 kez çıkarken, üçüncü sırada olan 21 sayısı, 155 kez çıktı. Dördüncü ve beşinci sırada olan 16 ve 40 sayıları, 153 kez çıktı. 1 sayısı ise bu zaman dek 152 kez çıktı. Sayısal loto en az çıkan sayılar, birinci ve ikinci sırada olan 6 ve 31 sayıları 125 kez çıkarken, 45 sayısı, 122 kez, 33 sayısı 121 kez, 37 sayısı 119 kez çıktı. Bu zaman dek çıkan en sayı ise 43 oldu. 43 sayısı 109 kez çıktı.