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  • Sayısı 97'ye çıkarıldı! Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran uygulama
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Sayısı 97'ye çıkarıldı! Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran uygulama

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi kapsamında faaliyete geçirilen 'Mobil Göç Noktası' uygulaması Denizli'de de başladı. 1 Aralık itibariyle ise uygulama 25 büyükşehirde de faaliyete geçirilerek halihazırda 57 olan Mobil Göç Noktası araç sayısı 97'ye çıkarıldığı açıklandı.

IHA7 Aralık 2023 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Sayısı 97'ye çıkarıldı! Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran uygulama
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Ülke genelinde düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak ve işlemleri hızlandırmak amacıyla 19 Temmuz 2023 tarihinde pilot bölge olarak İstanbul'da başlatılan Mobil Göç Noktası uygulaması, başarıya ulaşması neticesinde 4 Ekim'de Ankara, İzmir, Adana ve Bursa'da hayata geçirildi. 1 Aralık itibariyle ise uygulama 25 büyükşehirde de faaliyete geçirilerek halihazırda 57 olan Mobil Göç Noktası araç sayısı 97'ye çıkarıldığı açıklandı.

Denizli'de uzun süredir düzensiz göçmenlere yönelik süren çalışmaların hızlanması için 6 Aralık tarihinde Pamukkale ilçesine bağlı İncilinpınar Mahallesi'nde bulunan İncilipınar Parkı'nda Mobil Göç Noktası kuruldu. Uygulama noktasında, kentin farklı noktalarında güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu kişilerin kimlik kontrolleri yapılıyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancıların göç veri tabanından kimlik bilgileri ile biyometrik verilerine anlık ulaşmak ve gerekli kontrollerin yapılması amacıyla, mobil aracın bulunduğu noktaya davet ediliyor.

Mobil Göç Noktalarında, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak adına parmak izi sorgusu yapılıyor. Yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından yabancının yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilenler geri gönderme merkezlerine gönderiliyor. Haklarında idari gözetim ve sınır dışı kararı alınarak sınır dışı edilme süreçleri başlatılıyor. Uygulamanın bir model olarak bütün illerde de yaygınlaşması bekleniliyor.

  • Mobil Göç Noktası
  • Düzensiz Göç

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