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Sayıştay Başkanlığına Yener seçilmişti... Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda Metin Yener, Sayıştay Başkanlığı görevine yeniden seçildi. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilen seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

AA26 Haziran 2026 Cuma 00:42 - Güncelleme:
Sayıştay Başkanlığına Yener seçilmişti... Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Sayıştay Başkanlığı için sandığa gitti. Yapılan oylama sonucunda Metin Yener, Sayıştay Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Seçim sonucuna ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SEÇİMİ RESMİ GAZETE'DE TESCİLLENDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığına Metin Yener'in yeniden seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yener'in, Sayıştay Başkanı seçilmesine ilişkin TBMM Kararı'nda, "3 Aralık 2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 13 ve 16'ncı maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 24 Haziran 2026 tarihli 106'ncı birleşiminde yapılan seçim sonucunda Metin Yener Sayıştay Başkanlığına seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

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  • Sayıştay seçimi

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