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Sayıştay rapor etti, İBB suskun! 1137 araç kimin hizmetinde?

Altı yıl önce Yenikapı'da ‘araç şovu' yapan İBB'nin kayıp 1137 aracının nerede olduğu bilinmiyor. İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 2019'da İBB'nin araç sayısının bin 857 olduğunu, bu rakamın 2023'te 4 bin 517'ye ulaştığını belirtti. Türkyılmaz, “Sayıştay'a göre 2023'te bin 137 araç ‘kayıp'. İBB o zaman ‘kayıp yok, sistem sorunu var' demişti ama o araçlar hâlâ ortada yok” dedi.

Akşam Gazetesi17 Ocak 2025 Cuma 08:21 - Güncelleme:
Sayıştay rapor etti, İBB suskun! 1137 araç kimin hizmetinde?
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB Meclisi toplantısında CHP'li İBB yönetiminin kiraladığı hayalet araçları gündeme getirdi.

Sayıştay raporlarındaki tespitleri paylaşan Türkyılmaz, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 Eylül 2019'da Yenikapı'da sergilediği araçları hatırlattı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti döneminde araç israfı yapıldığı yönündeki algıyı oluşturmak için bu tür bir serginin yapıldığını anlatan Türkyılmaz, İBB'nin 2024'teki araç sayısı verilenin bilinmediğini belirterek şunları söyledi:

ŞARTNAMEYE AYKIRI KİRALAMA

"2019'da iktidara geldiğinizde Yenikapı'da bir araç şovu yapmıştınız. Orada iş araçları, cenaze araçlarını koydunuz ki fotoğrafta algı çok daha yüksek olsun çok araç görünsün. İddianız şuydu İBB AK Parti döneminde israf yapıyor ama biz tasarruf yapacağız. Gerçeklerin zamanı geldiğinde ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. 2020'den itibaren İBB'nin yapmış olduğu kiralamalar ve kiraladığı araç sayıları ile ilgili defalarca soru sorduk. Bu soruların hiçbirine cevap verilmedi. İhale dosyalarını çok alakasız başlıklarda araç kiralamaları yaptınız. Şirketlerinizde yaptığınız araç kiralamaları ile ilgili bilgileri vermediniz. Şu anda İBB'nin toplamda ne kadar araç kiraladığına ilişkin hiçbir bilgi söz konusu değil."

ARAÇ KAYIT SİSTEMİ NEREDE?

"Sayıştay raporuna göre, 2021'de 234 aracın kayıp olduğu İBB Meclisi'nde ifade edilmişti. Yıllar geçti kaybolan araç sayısı arttı. 2022'de bin 258 araç kaybolmuş. 2023'e geldiğimizde ise bu rakam bin 137 araç şeklinde. Araç kayıp ne demek? Araç kayıt sisteminiz var. Bu sistemde destek hizmetlerindeki araç sayısındaki farklılığı Sayıştay tespit etmiş. Sayıştay raporunun 104'üncü sayfasında bin 137 araçlık bir fark olduğu ortaya konulmuştur. İddianızda samimi iseniz bir komisyon kuralım. Bizim dönemimizde kaç araç kiralandı, sizin döneminizde kaç araç kiralandı tespit edelim."

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