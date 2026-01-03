Sayıştay raporu belgeledi! Phuket tatilcisi Buca'yı resmen batırmış

CHP'li Buca Belediyesi temizlik işçileri kasım ayı alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma kararı aldılar. İşçiler grevdeyken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yılbaşı tatili için şarkıcı sevgilisi Sevcan Orhan ile birlikte Phuket'e gitti. Duman, skandalın ortaya çıkmasının ardından İzmir'e dönmek zorunda kaldı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, "2 yıldır yoğun çalışıyorum. İnsani bir durum" diyerek gittiği tatili savunan Duman'ın yönettiği belediyeni nasıl borca sürüklendiği Sayıştay raporuyla ortaya çıktı.

ÖDEMELER DÜZENLİ DEĞİL

Raporda belediyenin SGK ve vergi borcunun 1 milyarı aştığı ortaya çıktı.

Raporda şöyle denildi: 'Yapılan incelemede, Buca Belediyesi'nin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yaptığı belediye şirketi olan Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş (BUCAMAR)'nin 31.12.2024 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 569 milyon 357 bin 981 TL'si prim borcu ve 349 milyon 532 bin 233 TL'si gecikme zammı olmak üzere toplam 918 milyon 890 bin 215 TL; ayrıca vadesi geçmiş 164 milyon 723 bin 772 TL tutarında vergi borcunun bulunduğu tespit edilmiştir.'

SERVET GİBİ VEKALET ÜCRETİ

Buca Belediyesi, zamanında ödenmeyen faturalardan dolayı 20 milyon zarara uğratılmış. Raporda zarar şöyle açıklandı: "İdarenin elektrik tüketim faturalarını zamanında ödememesi sebebiyle fatura tutarlarına ek olarak 3 milyon 957 bin 298 TL, su tüketim faturalarını zamanında ödememesi sebebiyle fatura tutarlarına ek olarak 618 bin 262 TL gecikme cezası/faizi ödemesinde bulunulduğu, yine idare tarafından kredi taksit ödemelerinde olduğu gibi öngörülen faiz maliyeti haricinde borçların zamanında ödenmemesinden kaynaklanan 2024 yılı içerisinde toplam 5 milyon 611 bin 71 TL tutarında faiz, icra masrafı ve icra tahsil harcı adı altında ödemeler yapıldığı, bu ödemelere ek olarak 10 milyon 567 bin 775 TL vekalet ücreti ve yargılama gideri ödemesinde olmak üzere toplam 20 milyon 754 bin 408 TL ek mali külfete katlanıldı.'

FATURAYI BELEDİYE ÖDEMİŞ

Tespit edilen bir skandal bulgu ise kiralanan iki taşınmazın elektrik faturalarının belediye tarafından ödendiği ortaya çıktı: "İdarenin ecrimisil karşılığında kullandırdığı taşınmazlarından iki tanesinin ayrı elektrik sayacının bulunmadığı, elektrik faturalarının belediye adına düzenlendiği, söz konusu faturaların belediye tarafından ödenmiştir."

SAHTE ZABITA SAHADA

Raporda, belediyenin 107 boş zabıta kadrosu varken, bu kadrolara alım yapmak yerine 19 şirket personeline usulsüzce zabıta kıyafeti giydirerek sahaya sürdüğü tespit edildi.

BELEDİYE YAKITIYLA TATİL TURU

Kurum araçlarının tatil günlerinde tatil beldelerine gittikleri belirlendi. Sayıştay denetçilerinin tespitine göre: 'Birçok araç hafta sonlarında, resmî tatillerde (19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi) veya mesai saatleri dışında uygun bir görevlendirme olmaksızın kullanılmıştır. Öyle ki, söz konusu araçların HGS geçiş giderleri ile yakıt giderleri de kurum bütçesinden karşılanmaktadır.'

AKŞAM Görkem Duman'ın Phuket tatilini gündeme getirmişti.

10 BİN İŞYERİ RUHSATSIZ

Sayıştay denetçileri, Buca'da 3 işyerinden 2'sinin ruhsatsız olduğunu tespit etti. Ruhsat harcı vermeyen işyerleriyle ilgili şu bilgilere yer verildi: 'Çevre temizlik vergisi mükellefiyeti oluşturulan 15 bin 717 adet farklı sicil numarasına sahip işyerinin bulunduğu, söz konusu mükelleflerden 10 bin 792'unun ruhsatlı işyerleri listesinde yer almadığı tespit edilmiştir.'

ARSALARI SATIŞA ÇIKARDI

9eylul.com haber sitesi de 1 Kasım 2025'te, Buca Belediyesi'nin, birikmiş SGK borçlarını ödeyebilmek için 11 taşınmazı satışa çıkarmaya hazırlandığını yazdı. Listede, 4 mahallede bulunan 5 arsa da dikkat çekildi. Bu arsaların 'özel sağlık tesis alanı', 'özel kreş alanı', 'özel sosyal tesis alanı' ve 'özel yurt alanı' olarak belirlendiği ve çok değerli olduklarına vurgu yapıldı.

