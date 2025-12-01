Sayıştay'ın CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2024 yılı düzenlilik denetimi, belediyenin çeşitli birimlerinde ihale süreçlerinden mali işlemlere, personel ödemelerinden imar denetimlerine kadar toplam 19 ayrı mevzuata aykırılığı ortaya çıkardı. Raporda, yıllardır tamamlanamayan yapım işleri, rekabeti daraltan şartnameler, izinsiz kamuoyu araştırması ödemeleri, kaydı olmayan personele fazla mesai verilmesi ve ticari plakaların ihalesiz kullandırılması gibi dikkat çeken usulsüzlükler yer aldı.

ÇORLU OTOBÜS TERMİNALİ PROJESİNDEKİ USULSÜZLÜK

Sayıştay, 2018'de ihalesi yapılan Çorlu Otobüs Terminali projesinin süresinde tamamlanmamasına rağmen yükleniciye üç kez ihtar çekildiği halde sözleşmenin feshedilmediğini belirledi. Yüklenicinin idare onayı olmadan proje değişikliği yaptığı, süre uzatımlarının ise mevzuata aykırı şekilde hava muhalefeti günleri eklenerek verildiği ifade edildi. Raporda ayrıca geciken diğer yapım işlerinde de yüklenicilere süresi belirli ihtarname gönderilmediği, işlerin gecikmeye rağmen ceza uygulanmadan devam ettirildiği bildirildi.

YAĞMURSUYU ŞEBEKESİ İHALESİNDEKİ USULSÜZLÜK

Bir başka bulgu da, yağmursuyu şebekesi ihalesinde benzer iş grubu kapsamına girmeyen havaalanı pisti ve apron işleri için iş deneyim belgesi talep edildiği, bu nedenle ihaleye doküman indiren 45 istekliden yalnızca birinin katılım yeterliliğine sahip olduğu tespit edildi. Sayıştay, bunun rekabeti daralttığını ve fiyat dışı unsur puanlamasında da hatalı yöntem kullanıldığını kaydetti.

"VERGİ BORCU YOKTUR" BELGESİ KONTROL EDİLMEDEN ÖDEME YAPILMIŞ

Rapor, sözleşmesi feshedilen yükleniciler hakkında mevzuatın zorunlu tuttuğu ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerinin yapılmadığını da ortaya koydu. Belediyenin yetkisi olmasına rağmen bazı ilçelerde imar uygulamalarını denetlemediği, yüklenicilere ödeme yapılırken "vadesi geçmiş vergi borcu yoktur" belgelerinin kontrol edilmediği ve bu nedenle mevzuata aykırı ödemeler gerçekleştirildiği belirtildi.

TEMİNAT SÜRESİ İÇİNDEKİ KUSUR VE EKSİKLERİN GİDERİLMESİ KONUSUNDA YÜKLENİCİLERE YAZILI İHTAR YAPILMADAN BİZZAT İŞLEM YAPILMIŞ

POS cihazları üzerinden yapılan tahsilatların süresinde bankaya aktarılmadığı, teminat süresi içindeki kusur ve eksiklerin giderilmesi konusunda yüklenicilere yazılı ihtar yapılmadan belediyenin bizzat işlem yaptığı da tespit edildi. Raporda ayrıca yeni fiyat oluşturulurken Ticaret ve Sanayi Odası onayı alınmadığı ve bazı yapım işlerinde zorunlu olan Genişletilmiş Bakım Devresi sigortasının yaptırılmadığı ifade edildi.

BELEDİYENİN GÖREV ALANINA GİRMEYEN BİR KONUDA KAMUOYU ARAŞTIRMASI YAPTIRIP BELEDİYEYE ÖDETMİŞLER

Sayıştay'ın dikkat çektiği diğer kritik usulsüzlüklerden biri, T ve M tipi ticari plakaların ihalesiz ve süre belirtilmeden kişilere kullandırılması oldu. Belediyenin görev alanına girmeyen bir konuda kamuoyu araştırması yaptırıp bunun bedelini hizmet alımı gideri olarak ödediği de raporda yer aldı.

PERSONEL TAKİP SİSTEMİNE KAYDI OLMAYAN BİR PERSONELE FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENDİ

Denetimde ayrıca personel takip sistemine kaydı olmayan bir personele fazla mesai ücreti ödendiği, ek özel hizmet tazminatı puantajlarının hatalı düzenlendiği ve yevmiye defterlerinde boş sayfa bırakıldığı belirtildi. Sayıştay, tespit edilen aykırılıkların ihale, mali işler, personel, imar ve muhasebe alanlarında yoğunlaştığını bildirdi.

Belediye yönetimi ise bazı hususlarda düzeltme çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.