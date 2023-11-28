Sayıştay raporu skandalı ortaya çıkardı! ABB trollere 11 milyon lira harcadı

Sabah'ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2022 yılı Sayıştay Raporunda sosyal medya trolleri çıktı. CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin ağırlıklı olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü'nde olmak üzere Belediyeye bağlı şirketlerde çalıştırılan 73 kişinin toplam maliyetinin herhangi bir sözleşme, protokol, ihale vb. olmadan ve bütçeden herhangi bir gider yapılmadan 10 milyon 939 bin 768 lira olarak hesaplandı.

Bu kişiler için Büyükşehir Belediyesince doğrudan hizmet alımı ve sözleşme yapılmadığı gibi ilgili personelin sosyal hakları dahil tüm masraflarının şirket hesaplarından karşılandığı değerlendirildi. Sayıştay raporuna göre performans kriteri belirlemeksizin kimi belediye personeline yüksek ikramiye ödenirken kimi personele düşük ikramiye ödendiği belirtildi.

Sayıştay'ın ABB raporundaki diğer bulgularda dikkat çekti. Sayıştay, altyapı kazı çalışmalarından elde edilen zemin tahrip bedeli ve ruhsat harçlarının ilçe belediyelerine aktarılmadığına dikkat çekti. İlçe belediyelerinin sorumluluk alanındaki yerlerde yapılan kazı çalışmalarından elde edilen zemin tahrip bedeli ve ruhsat harcının kimi ilçe belediyelerine aktarılmadığı, 2022 yılsonu itibari ile tüm ilçe belediyelerine aktarılması gereken zemin tahrip ve ruhsat harcı payının 114 milyon 586 bin 603 lira olduğu belirtildi.

ABB tarafından işlettirilen veya kiralanan otopark gelirlerinin yarısının, nüfus oranına göre ilgili ilçe belediyelerine aktarılması gerekirken yine ABB tarafından aktarım yapılmadığı, toplam otopark gelirinin 2022 yılı itibariyle 19 milyon 690 bin 897 lira olduğu ifade edildi. ABB'nin kiraya verdiği işletmelerin bazılarının işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyette bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Devlet Memurları Kanunu'na göre yeterli sayıda engelli personel istihdamı yapmadığı da ifade edildi. İlgili kanuna göre; ABB'de memur kadrosunda en az 116 engelli memur olması gerekirken 90 engelli memur olduğu bildirildi.