İBB meclisinde AK Partili meclis üyesi Muhammet Kaynar, belediyenin ihale süreçlerinde İBB yönetiminin yaptığı yolsuzluklar sebebiyle kamunun zarara uğratıldığını ifade etti.

İBB meclisinde AK Partili meclis üyesi Muhammet Kaynar, Sayıştay Raporu'nun 106-112. sayfalarında geçtiği haliyle yapılan usulsüzlüğü dile getirdi.

Kaynar konuşmasında "Sayıştay kibarca yazmış. Açık bir ihale yolsuzluğu ve kurumun zarara uğratılması hikayesi. Sayıştay'ın raporundan aynen aktarıyorum; "Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına ait ihalelerde, isteklilerin bazı iş kalemlerine aşırı yüksek fiyat teklifi verdikleri, işin önemli bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine ise aşırı düşük teklif vermek suretiyle toplam fiyat teklifini en düşük seviyeye çekerek ihaleyi aldıkları;· imalat aşamasında ise aşırı yüksek fiyat teklif edilen kalemlerde yapılan iş artışlarıyla projelerin, maliyetinin üzerinde ödemeler yapılarak tamamlandığı görülmüştür." dedi.

Gerçekte yapılmayacak olan işler yüklü miktarlarda ihale kapsamına alınarak ihale dosyası hazırlandığına dikkat çeken Kaynar, "Yaklaşık maliyet cetvelinde hangi işlerin yapılacağını, hangilerinin yapılmayacağını bilen işaretli firma (irtibatlı firma), Yapılmayacak işler için aşırı düşük, yapılacak işler için aşırı yüksek teklif veriyor, Önce, her bir iş kalemi için gerçek yapım maliyetlerine göre fiyat veren firmalar eleniyor, İhaleyi yaklaşık maliyetleri ve yapılmayacak işleri bilen firma kazanıyor. Sonra, bu firmanın aşırı düşük teklif verdiği kalemler yaptırılmayıp, normal bedeline göre aşırı yüksek fiyat teklif edilen kalemler yaptırılıyor, hatta iş artışına da gidilerek bu kalemler yaklaşık maliyet cetvelinde gösterilen miktardan daha fazla miktarda yaptırılıyor, Böylece işi alan firma katlamalı şekilde kar ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Kaynar, "Onun cevabı da iddianamede yer alıyor. Sayıştay denetçisi 7 sayfa ayrıntılı olarak açık açık yazmış, yolsuzluğu ve zarar hesabını tablolarıyla ortaya koymuş. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından ihale edilen "Anadolu Yakasındaki Yollarda Asfalt Kaplama-Yama Yapılması İle Baca-Izgara Yükseltme İşi" kapsamında gerçekleştirilen imalatların belirtilen sistemle gerçek değerinin 790.341.499,37 TL üzerinde ödeme yapılmak suretiyle tamamlandığını tespit etmiş." sözlerini de cümlesine ekledi.

"Ancak işin devamı sırasında, düşük fiyat teklifi verilmiş kalemlerin miktarının azaltıldığı veya hiç yapılmadığı, yüksek fiyat teklifi verilen kalemlerin miktarının ise artırıldığı görülmüştür. Tablodan da anlaşılacağı üzere aşırı yüksek fiyat teklifi verilmiş iş kalemlerinde imalat miktarları ihale aşamasında öngörülen miktarların da üzerinde gerçekleşirken, yaklaşık maliyetinin %40'ından fazla kırım yapılarak fiyat teklifi verilmiş iş kalemlerinin gerçekleşme oranları çok düşük seviyelerde kalmıştır. Tablodan da anlaşılacağı üzere söz konusu işte, yüklenicinin yüksek fiyat teklifi vermiş olduğu iş kaleminin yaklaşık maliyet değeri 67.726.275,00 TL olmasına karşın, yüklenicinin teklif fiyatları üzerinden yükleniciye yapılan toplam ödeme tutarı 244.102.201,51 TL olmuştur." Yani, "67 milyonluk iş için 244 milyon TL ödenmiş" diyor. 2023 yılı Park Bahçelere ait 3 adet ihalede de benzer yolsuzluk tespiti vardı. Sayıştay denetledi bir yolsuzluk tespit etmedi diyenler, bunlar ne? Bu ihaleler Savcılık İddianamesine de girmiş.

Şu soruları sormak bizim hakkımız: Neden yapılmayacak işler ihale kapsamına alınmış? Yapılmayacak bu işleri ihaleyi alan nereden biliyor? İhaleyi alan firmanın düşük teklif verdiği kalemler sonradan neden yaptırılmıyor? Yaptırılmayacağı halde bu kalemleri kim niçin ihale kapsamına almış? Aşırı yüksek teklif verdiği kalemler neden 20 kat 30 kat artırıldığı halde, düşük teklif verdiği işler hiç yaptırılmamış? İhaleden maksat işi en uygun fiyatı verene yaptırmak değil midir? İhale kapsamında olması gerektiği halde yüzlerce kalem nasıl unutulur da sonradan "yeni birim fiyatları üzerinden" ihale kapsamına alınır? Sözde "şeffaflık" söylemlerinin arkasında ne işler çevrildiği açıkça ortada."