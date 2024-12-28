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Sayıştay sınavları hafta sonu yapılacak

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı Cumartesi ve Pazar günleri dört ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

IHA28 Aralık 2024 Cumartesi 10:01 - Güncelleme:
Sayıştay sınavları hafta sonu yapılacak
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Uygulanacak sınav ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2024 yılının son uygulaması olan Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 125 adayın katılımıyla Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

28 Aralık Cumartesi günü sabah Hukuk Grubu Sınavı, öğleden sonra ise Maliye Grubu Sınavı gerçekleştirilecek. 29 Aralık Pazar günü sabah İktisat Grubu Sınavı, öğleden sonra ise Kompozisyon-Seçimlik Grup Sınavı uygulanacak. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Uygulamaya katılacak adaylara başarılar, sınav görevlilerine kolaylıklar diliyorum" ifadesini kullandı.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için nüfus müdürlükleri de sınav günleri açık olacak.

  • sayıştay başkanlığı
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