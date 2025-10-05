İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
Güncel

Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, boş bulunan 5 Sayıştay üyeliği için aday belirleme sürecini 9 Ekim'de başlatacak.

AA5 Ekim 2025 Pazar 11:44 - Güncelleme:
Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için seçim süreci başlıyor
ABONE OL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 9 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği toplantısında, Sayıştay meslek mensupları kontenjanından 8, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından 12 olmak üzere toplam 20 isim arasından 10 aday seçecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın, Eşref Edip Çiçekli, Yaşar Ateş, Mehmet Çıvgın, Tuncay Arıduru ve Hasan Safa Çıkrık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen Ertan Erüz, Muammer Çolak, Cengiz Dişli, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu, İsmail Çolak, Hakan İnce, Adnan Güran, Hacı Bayram Çolak, Celal Şahin ve Serkan Yüceer arasından 10 aday belirleyecek.

Daha sonraki süreçte TBMM Genel Kurulu, bu adaylardan 5'ini Sayıştay üyesi olarak seçecek.

  • TBMM Plan Bütçe Komisyonu
  • Sayıştay üyelikleri
  • aday belirleme süreci

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.