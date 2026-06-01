İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9175
  • EURO
    53,5589
  • ALTIN
    6640.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sayıştay'da seçim süreci başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Sayıştay Başkanı seçimi kapsamında aday başvurularının alınacağı süreç resmen başladı.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
Sayıştay'da seçim süreci başladı
ABONE OL

TBMM'nin internet sitesinde, Sayıştay Başkanı seçimine ilişkin ilana yer verildi.

Buna göre, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık için seçim yapılacak.

Aday adayları, en geç 12 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar Meclis Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvuracak.

Başvuruların sona ermesinin ardından toplanacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başkan seçimi için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturulacak. Ön Seçim Geçici Komisyonu'nda yapılacak seçimde en çok oyu alan iki adayın isimleri TBMM Genel Kuruluna sunulacak.

Sayıştay Başkanı, Genel Kurulda gizli oyla seçilecek. Sayıştay Başkanı seçilebilmek için TBMM üye tamsayısının 4'te 1'inin 1 fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak.

Sayıştay Başkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kimse en fazla 2 kez Sayıştay Başkanı seçilebilecek. Başkanın görev süresi, yeni başkan göreve başlayıncaya kadar devam edecek. Görevi sona eren başkan, boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak göreve devam edecek, boşalan ilk üye kadrosu kendisine tahsis edilecek ve "en kıdemli üye" sayılacak.

  • Sayıştay Başkanı seçimi
  • TBMM Başkanlığı aday
  • Başvuru süreci

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.