'Sazan sarmalı' ellerinde patladı! Tuzağı aracın gerçek sahibi bozdu

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Erol Uça, otomobilini satmak için ilan oluşturdu. Aracını 1 milyon 615 bin liradan satışa çıkaran Uça, bir süre sonra kendisini "Melih Karlı" olarak tanıtan bir kişi tarafından arandı. Araçla ilgilendiğini söyleyen şahıs, telefonda yaptığı pazarlıkla otomobil için 1 milyon 580 bin liraya anlaştı. Pazarlığın ardından şüpheli şahıs, "sorgulama yapacağım" bahanesiyle Uça'dan aracın orijinal fotoğraflarını ve ruhsat görüntüsünü istedi. Uça'nın gönderdiği fotoğraflar daha sonra farklı bir ilanda kullanıldı. Şüpheli, aracın fotoğraflarıyla sahte ilan açarak otomobili piyasa değerinin çok altında satışa çıkardı.

Şüpheli şahıs, İstanbul'dan bir alıcıyla da 1 milyon 50 bin liraya anlaşarak aileyi Kırıkkale'ye yönlendirdi. Aracı almak için İstanbul'dan gelen aile, Yahşihan'da gerçek araç sahibi Erol Uça ile buluştu. Görüşmede şüpheli şahsın, Uça'yı "eniştem" diyerek tanıttığı ortaya çıktı. Durumu anlayan Uça, alıcıları uyararak para göndermemelerini istedi.

Araç sahibi Erol Uça, yaşanan sürecini İHA'ya anlattı. Uça, "Aracımı satmak için sosyal medya platformunda bir ilan oluşturdum. Daha sonra kendisini Melih Karlı olarak tanıtan bir kişi beni aradı. Telefonda araçla ilgili pazarlık yaptık. Benden, sorgulama yapmak bahanesiyle aracın orijinal fotoğraflarını ve ruhsat fotoğrafını istedi. Ben de o an inanarak bu bilgileri kendisine gönderdim" dedi.

"BÖYLE BİR FİYAT YOK"

Bir süre sonra aracının fotoğraflarıyla sahte ilan açıldığını öğrendiğini belirten Uça, "İlan farklı bir isimle verilmişti ancak iletişim numarası beni arayan kişiye aitti. Bugün alıcı olduğunu söyleyen kişiler Kırıkkale'ye geldi. Meğerse bu kişiler dolandırılmak üzere kandırılmış. Araç için 1 milyon 50 bin liraya anlaşmışlar. Kendileriyle buluştum ve durumu anlattım. 'Hiçbir şey belli etmeyin, dolandırılıyorsunuz. Böyle bir fiyat yok. Karakola gidelim, şikayetçi olalım' dedim" diye konuştu.

Şüpheli şahsın alıcılardan kapora istediğini ifade eden Uça, "Alıcılara, 'Paranın bir kısmını bana göndereceksiniz, bir kısmını da güvenli satış başlatmak için ayıracaksınız. Şimdilik 5 bin lira gönderseniz yeter' demiş. Ayrıca benim için de 'O eniştem, aramız çok iyi değil. Onlarla çok para muhabbeti yapmayın' diyerek insanları oyalamış. Ben de alıcıları uyardım. 'Dolandırılıyorsunuz, dikkatli olun. Kesinlikle kimseye para göndermeyin' dedim" ifadelerini kullandı.

"İLK ETAPTA BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR"

İstanbul'dan gelen ailenin büyük şoke olduğunu söyleyen Uça, "İlk etapta büyük şok yaşadılar. Çünkü İstanbul'dan kalkıp uykusuz şekilde Kırıkkale'ye gelmişler. Araç alacaklarını düşünürken kendilerini karakolda buldular. Daha sonra dolandırıcıdan kimlik bilgisi istedik ancak göndermedi. Sahte konum ve çeşitli bahaneler söyledi. Durumu anladığımızı fark edince de telefonlarımıza cevap vermemeye başladı" dedi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Uça, piyasa değerinin çok altında verilen ilanlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Piyasa fiyatını mutlaka araştırın. Sosyal medya platformlarında çok düşük ve gerçek dışı fiyatlarla verilen ilanlara asla inanmayın. Piyasanın çok altında bir fiyat varsa mutlaka şüphe duyun. Bu yöntem, halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen dolandırıcılık yöntemidir. Kimse görmeden ve emin olmadan para göndermesin" şeklinde konuştu.

Araç sahibi ve alıcı aile, olayın ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.