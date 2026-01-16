İSTANBUL 10°C / 3°C
Güncel

''Sazan sarmalı'' yöntemiyle 1 milyonluk vurgun: Zanlılar cezaevine gönderildi

Siirt'te araç satın almak isteyen kişileri 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

AA16 Ocak 2026 Cuma 09:26 - Güncelleme:
''Sazan sarmalı'' yöntemiyle 1 milyonluk vurgun: Zanlılar cezaevine gönderildi
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan sahte araç satım ilanı oluşturanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle başkalarına ait araçları kendilerine ait gibi gösteren Y.K. ve E.K'nin 4 kişiyi toplam 1 milyon lira tutarında dolandırdığı tespit edildi.

Şüpheliler, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Siirt'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

