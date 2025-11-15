İSTANBUL 17°C / 9°C
Sazan sarmalı yöntemiyle 8 milyonluk vurgun... Pişkin dolandırıcı bir de helallik istemiş

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Yapılan soruşturmada dolandırıcıların 6 kişiyi 8 milyon 900 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Öte yandan zanlının, dolandırıldığını anlayan bir kişiye 'Ağabey ben sizi dolandırdım, yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin, hakkınızı helal edin.' şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 10:53 - Güncelleme:
Alınan bilgiye göre S.G. (48), merkez Seyhan ilçesindeki apartman dairesini 2 milyon 300 bin liraya satmak için bir internet sitesinde ilan verdi.

Kendisini kamu personeli olarak tanıtan İ.T. (31), telefonla aradığı S.G. ile evi satın almak için anlaşıp ilanın kaldırılmasını istedi.

Daha sonra zanlı, fotoğraflarını elde ettiği ikameti kendisine ait gibi göstererek internette daha ucuza yeni bir ilan verdi.

Evi 1 milyon 900 bin liraya almak isteyen M.T. (55) ile babası olarak tanıttığı ev sahibi S.G'yi Seyhan Tapu Müdürlüğü'nde buluşturan İ.T, satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağladı.

Zanlı, dolandırıldığını anlayan M.T'ye, "Ağabey ben sizi dolandırdım, yurt dışına gideceğim. Birbirinize zarar vermeyin, hakkınızı helal edin." şeklinde mesaj gönderip telefonunu kapattı.

BENZER YÖNTEMLE 6 KİŞİ DOLANDIRILMIŞ

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "sazan sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemiyle 6 kişinin 8 milyon 900 bin lirasını dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Adana, İstanbul, Mersin, Batman, Şanlıurfa, Kırklareli, Gaziantep, Kocaeli, Nevşehir ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, elebaşları oldukları iddia edilen İ.T. ve D.Ö'nün (25) de aralarında olduğu 35 şüpheli yakalandı.

Zanlıların suç geliriyle elde ettikleri değerlendirilen 9 otomobil ile ikametlerinde ele geçirilen yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altın ve ziynet eşyasına el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 zanlıdan İ.T. ve D.Ö. dahil 24'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

