''Sazan sarmalı'' yöntemiyle dolandırıcılık! Eksperin dikkati oyunu bozdu

Sosyal medya üzerinden aracını satmak isteyen vatandaşın ilanını kendisinin aracıymış gibi paylaşan dolandırıcı, Kastamonu'da bir vatandaşı ağına düşürdü.

600 bin TL değerindeki araç için 390 bin TL isteyen dolandırıcı, vatandaşı aracı başkasının kendisine teslim edeceğine inandırdı. Araç satıcısına da ulaşan dolandırıcı, aracı 600 bin TL'ye almak istediğini söyledi.

Daha sonra araç sahibi ve aracı satın almak isteyen vatandaş, dolandırıldıklarını anlamadan ekspertiz firmasında buluştu. Araç satıcısının ve alıcısının tavırlarından şüphelenen eksper Ümit Muhammed Sağdıç, aracın kaç liraya satıldığını öğrenmek istedi.

Durumu anlayan Sağdıç'ın ısrarı üzerine araç alıcısı aracı 390 bin liraya alacağını, araç satıcısı ise 600 bin liraya sattığını söyledi. Bunun üzerine iki vatandaş da dolandırıcının ağına düştüklerini fark etti. Eksper Ümit Muhammed Sağdıç, daha sonra dolandırıcıyı telefonla aradı.

Başta kendisinin araç satıcısı olduğunu söyleyen dolandırıcı, Sağdıç'ın kendisinin vatandaşları dolandırmaya çalıştığını söylemesi üzerine hakaret ederek telefonu kapattı. O anlar ise cep telefonuyla kayıt altına alındı.

"HAKARETLER ETMEYE BAŞLADI, KÜFÜRLER ETMEYE BAŞLADI"

Yaşanan olayı anlatan Ümit Muhammed Sağdıç, "Olaydan bir gün önce müşterimiz bizden randevu istedi. Arkadaşımız vasıtasıyla bize ulaştı. Ertesi gün sabah için randevu verdik ve bize bir araç bulduklarını ve 390 bin TL civarında ücreti olduğunu ve aracın markasını söyledi.

Biz de başta olabilir diye düşündük. Ama arabanın hatasız olduğu söylenince piyasa fiyatından 200-250 bin TL aşağında bir rakam olduğunu anladık. Satıcı bunu, daha sonra öğrendiğimizde 600 bin liraya sattığını, alıcı bunu 390 bin liraya aldığını sanıyor. Daha sonra alıcı da satıcı da ekspertiz için geldi. Satıcı daha önceden müşterimiz, tanıyoruz. Alıcı babasıyla geldi, satıcı tek başınaydı. Aracı, ekspertize soktular. Arabada yaptığımız kontrollerde problem yoktu, daha sonra yol testine çıktım.

Ben, yol testine çıkarken alıcıyı da satıcıyı da yanıma alırım, bir sıkıntı olursa ikisi de görsün diye. Bu sırada tekrar aracın fiyatını sordum. Bunları sürekli yaşadığımız için televizyonlarda gördüğümüz için bu konulara dikkat ediyoruz. 'Satıcıya bu arabanın fiyatları nerelerde' diye sordum. Alıcı hemen lafa girdi ve 'biz iş karşılığı alıyoruz, fiyatı karıştırmayalım' gibisinden bir laf söyledi. Ben konuyu kapattım. Dükkana geri geldiğimizde alıcının sürekli telefonla görüştüğünü fark ettim. Alıcının babası da arabayı sormaya başlayınca satıcıyı yanıma çağırdım. 'Sen bu arabayı kaça satıyorsun' dedim, '600 bin TL dedi', alıcının babası da 390 bin liraya aldıklarını söyledi.

Alıcı yine telefonla konuşuyordu, 'ben de dolandırılıyorsunuz' dedim. Alıcıdan telefonu aldım ve 'sen hiç karışma, ben konuşurum' dedim. Satıcı, 'telefondaki arkadaşın alacağı varmış, iş karşılığı alacağını söyledi' dedi. Telefondaki şahsı aradım, 'bu aracı kaça satıyorsunuz, parayı IBAN'a atmayacak mıyız' dedim. Alıcının kardeşiymişim gibi konuştum. Sonra hakaretler etmeye başladı, küfürler etmeye başladı. 'Seninle görüşeceğiz' dedi. Biz, burada arkadaşın dolandırıldığını anladık" dedi.

"ÖYLE BİR GÜVEN VERMİŞ Kİ ALICININ BASİRETİ BAĞLANMIŞ"

Dolandırıcının güvenli ödeme yöntemini kullanmamak için alıcıyı telefonda ikna ettiğini belirten Sağdıç, "'Ekspertizden notere gitmeden güvenli ödeme yapacaksın, bin lira atacaksın' diyor. Bunu da Notere gitmeden isteyecekti. Adama öyle bir güven vermiş ki alıcının basireti bağlanmış. Allah kimsenin başına vermesin. Alıcıyı uyarmasaydım 390 bin TL parası dolandırıcı adama gidecekti ve mağdur olacaktı, aracı da satın alamayacaktı. Kaydı alsa dahi kayıt sahibi parayı almadığı için kayıt işi de iptal edilecekti. Burada mağdur olan alıcı olacaktı" diye konuştu.

"HER İKİ TARAFIN DA KAFASINI KARIŞTIRIYOR"

Dolandırıcının hem alıcı hem de satıcıyı sürekli telefonla aradığına dikkat çeken Sağdıç, "Alıcının telefonunu kapatıyor, satıcıyı arıyor, satıcıyı kapatıyor, alıcıya arıyor. Her iki tarafın da kafasını karıştırıyor. Allah kimsenin başına vermesin. Biz de buna engel olduk" şeklinde konuştu.