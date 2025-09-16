İSTANBUL 27°C / 17°C
Güncel

Sazlığa dönen Tunca Nehri'ni DSİ temizliyor

Edirne'de kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Tunca Nehri'nin yatağında oluşan ot öbekleri ve biriken çöpler DSİ tarafından temizleniyor.

AA16 Eylül 2025 Salı 13:47 - Güncelleme:
Sazlığa dönen Tunca Nehri'ni DSİ temizliyor
Kaynağını aldığı Bulgaristan'da ve geçtiği Edirne'deki kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen ve zaman zaman akışı duran nehirde yaz döneminde geniş ot öbekleri oluştu.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tunca Köprüsü çevresindeki ot öbekleri ve çöpleri temizlemek için çalışma başlattı.

Yatakta biriken çöpler ve otlar, iş makineleri yardımıyla nehir kenarına alınarak kamyonlara yüklendi.

Çalışmanın yapıldığı bölümlerde su akışının hızlandığı görüldü.

Vatandaşlardan Melek Gamsız, AA muhabirine, kötü durumdaki nehrin adeta sazlığa döndüğünü söyledi.

Bu yılın çok kurak geçtiğini belirten Gamsız, "İlk defa Tunca Nehri'ni bu kadar çekilmiş gördük. 18 yıldır buradayım hiç böyle görmemiştim. Kötü kokuyordu. Temizlenince daha güzel olacak." diye konuştu.

