''Schengen vizesi'' üzerinden algı operasyonu: İddialar yine yalan çıktı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada yayılan asılsız iddiaları çürütmeye devam ediyor.

Vize şirketi İdata'nın araştırması referans gösterilerek Türkiye'nin Schengen vizesi başvurularında aldığı ret oranının, Rusya'nın 5 katına çıktığı yönünde hazırlanan haber asılsız çıktı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Veriler incelendiğinde 2022 yılında Türkiye'nin Schengen vizesinden aldığı ret oranının yüzde 15.5 olduğu, Rusya'nın ise ret oranının yüzde 10 olduğu görülmektedir." ifadeleri yer aldı.