Science'ın ''Marmara depremi'' analizi Türk bilim insanlarını 2'ye böldü: Bu senaryonun karşılığı yok

Scıence dergisinde yayımlanan makalede "İstanbul'a büyük ve yıkıcı bir deprem geliyor" ifadeleri kullanıldı. 14 uzmanın imzasını taşıyan araştırmada, Ana Marmara Fayı boyunca son yıllardaki depremlerin kilitli segmente doğru ilerlediği ve bu hareketliliğin büyük deprem riskini artırabileceği vurgulandı. Kumburgaz ile Prens Adaları arasında, Avcılar segmentindeki 15-20 km'lik alan olası deprem bölgesi olarak gösterildi. Türk bilim insanları ise ikiye bölündü.

DEPREM ER YA DA GEÇ OLACAK

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara Denizi'nde tarihten önce; Bizans döneminde ve Osmanlı döneminde deprem oldu. Cumhuriyet döneminde de er geç olacak. Eşeğini sağlam kazığa bağlamak istiyorsan kentini 'deprem dirençli' yapacaksın." dedi.

7.2'LİK POTANSİYEL RİSKİ SÜRÜYOR

İstanbul'da 'deprem olmayacak' ifadelerinin bilimsel karşılığının olmadığını dile getiren Jeolog Prof.Dr. Okan Tüysüz, "Marmara Denizi'nde büyük deprem olasılığı bilimsel olarak hâlâ güçlüdür. Silivri açıklarındaki 6.2'lik deprem gerilimin sürdüğünü gösterdi. Zamanı bilinmez ama en kötü senaryoya göre hazırlanmalı" dedi.

AVCILAR-ADALAR HATTI GERİLİMSİZ

"Kilitli demekle 7.6 büyüklüğünde deprem üretemezsiniz" diyen Prof. Dr. Osman Bektaş, "Deprem büyüklüğü fayın kilitlenme alanının büyüklüğüne bağlıdır. Avcılar ve Adalar segmentinde tanımlanan bir sürüklenme davranışı yok. 23 Nisan'daki 6.2 deprem Kumburgaz'da beklenen tarihsel '1766 büyük İstanbul depreminin tekrarı' efsanesini yıkmıştır." ifadelerini kullandı.

BU SENARYONUN KARŞILIĞI YOK

Jeolog Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, "Science dergisindeki bir çalışmaya dayandırılan bu tür analizlerin İstanbul için çizdiği felaket senaryolarının bilimsel bir karşılığı yoktur. Depremlerin batıdan doğuya göç ettiği iddiası jeolojik olarak hatalıdır. Adalar Fayı aktif değildir; Marmara'da tek parça halinde 7 ve üzeri deprem üretecek bir fay bulunmamaktadır. En riskli alan Kumburgaz Çukuru'dur. Burada da en fazla 6.5 olabilir." dedi.