İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2025 Pazartesi / 25 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7148
  • EURO
    50,1567
  • ALTIN
    5954.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Science'ın ''Marmara depremi'' analizi Türk bilim insanlarını 2'ye böldü: Bu senaryonun karşılığı yok
Güncel

Science'ın ''Marmara depremi'' analizi Türk bilim insanlarını 2'ye böldü: Bu senaryonun karşılığı yok

Science'taki “İstanbul'a yıkıcı deprem geliyor” analizi uzmanları ikiye böldü. Bazıları 7'lik riskin sürdüğünü savunurken; bazıları da çalışmayı abartılı buldu.

AKŞAM GAZETESİ15 Aralık 2025 Pazartesi 08:18 - Güncelleme:
Science'ın ''Marmara depremi'' analizi Türk bilim insanlarını 2'ye böldü: Bu senaryonun karşılığı yok
ABONE OL

Scıence dergisinde yayımlanan makalede "İstanbul'a büyük ve yıkıcı bir deprem geliyor" ifadeleri kullanıldı. 14 uzmanın imzasını taşıyan araştırmada, Ana Marmara Fayı boyunca son yıllardaki depremlerin kilitli segmente doğru ilerlediği ve bu hareketliliğin büyük deprem riskini artırabileceği vurgulandı. Kumburgaz ile Prens Adaları arasında, Avcılar segmentindeki 15-20 km'lik alan olası deprem bölgesi olarak gösterildi. Türk bilim insanları ise ikiye bölündü.

DEPREM ER YA DA GEÇ OLACAK

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara Denizi'nde tarihten önce; Bizans döneminde ve Osmanlı döneminde deprem oldu. Cumhuriyet döneminde de er geç olacak. Eşeğini sağlam kazığa bağlamak istiyorsan kentini 'deprem dirençli' yapacaksın." dedi.

7.2'LİK POTANSİYEL RİSKİ SÜRÜYOR

İstanbul'da 'deprem olmayacak' ifadelerinin bilimsel karşılığının olmadığını dile getiren Jeolog Prof.Dr. Okan Tüysüz, "Marmara Denizi'nde büyük deprem olasılığı bilimsel olarak hâlâ güçlüdür. Silivri açıklarındaki 6.2'lik deprem gerilimin sürdüğünü gösterdi. Zamanı bilinmez ama en kötü senaryoya göre hazırlanmalı" dedi.

AVCILAR-ADALAR HATTI GERİLİMSİZ

"Kilitli demekle 7.6 büyüklüğünde deprem üretemezsiniz" diyen Prof. Dr. Osman Bektaş, "Deprem büyüklüğü fayın kilitlenme alanının büyüklüğüne bağlıdır. Avcılar ve Adalar segmentinde tanımlanan bir sürüklenme davranışı yok. 23 Nisan'daki 6.2 deprem Kumburgaz'da beklenen tarihsel '1766 büyük İstanbul depreminin tekrarı' efsanesini yıkmıştır." ifadelerini kullandı.

BU SENARYONUN KARŞILIĞI YOK

Jeolog Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, "Science dergisindeki bir çalışmaya dayandırılan bu tür analizlerin İstanbul için çizdiği felaket senaryolarının bilimsel bir karşılığı yoktur. Depremlerin batıdan doğuya göç ettiği iddiası jeolojik olarak hatalıdır. Adalar Fayı aktif değildir; Marmara'da tek parça halinde 7 ve üzeri deprem üretecek bir fay bulunmamaktadır. En riskli alan Kumburgaz Çukuru'dur. Burada da en fazla 6.5 olabilir." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.