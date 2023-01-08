İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2023 Pazar / 16 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7087
  • EURO
    20,0091
  • ALTIN
    1122.87
  • BIST100
    5341.96
Güncel

''Sea Eagle'' İzmir'e götürülüyor

İskenderun Limak Port'ta 18 Eylül'de bağlı bulunduğu iskelede battıktan sonra su yüzeyine çıkarılan 'Sea Eagle' adlı kargo gemisi, römorkörler yardımıyla İzmir'e götürülüyor.

AA8 Ocak 2023 Pazar 02:07 - Güncelleme:
''Sea Eagle'' İzmir'e götürülüyor
ABONE OL

Geçtiğimiz eylül ayında su alarak batan ve tekrar yüzer duruma getirilen Togo bayraklı 3 bin 120 grostonluk "Sea Eagle" adlı kargo gemisinin İzmir'e götürülmesi için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Römorkör yardımıyla yola çıkarılan geminin hava şartları elverişli olması durumunda 3-4 güne Aliağa'da olması planlanıyor.

63 TON YAKIT DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İskenderun Limak Port'ta, 18 Eylül 2022'de yükleme için yanaştığı iskelede yan yatan gemi su alıp batmış, denize düşen konteynerler çıkarılmış, gemideki 63 ton yakıt da tahliye edilmişti.

Yapılan çalışmaların ardından gemi 2 Ocak'ta su yüzüne çıkarılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.