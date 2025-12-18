İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7405
  • EURO
    50,2045
  • ALTIN
    5940.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şeb-i Arus'da Hz. Mevlana 752. Vuslat Yıldönümünde Eyüpsultan Bahariye Mevlevihane'sinde Çok Özel Bir Gece ile Anıldı
Güncel

Şeb-i Arus'da Hz. Mevlana 752. Vuslat Yıldönümünde Eyüpsultan Bahariye Mevlevihane'sinde Çok Özel Bir Gece ile Anıldı

Büyük mutasavvıf ve düşünür Hz. Mevlana'nın vuslatının 752. yıldönümü anlamına yaraşır bir etkinlikle anıldı. Musıki Eğitim Vakfı tarafından 17 Aralık Çarşamba akşamı Eyüpsultan Bahariye Mevlevihanesinin manevi atmosferinde düzenlenen özel gecede, Zekai Dede'nin “Suzidil Mevlevi Ayini” sema töreni eşliğinde icra edildi.

HABER MERKEZİ18 Aralık 2025 Perşembe 13:26 - Güncelleme:
Şeb-i Arus'da Hz. Mevlana 752. Vuslat Yıldönümünde Eyüpsultan Bahariye Mevlevihane'sinde Çok Özel Bir Gece ile Anıldı
ABONE OL

Sanat yönetmenliğini değerli isim M. Hulusi Yücebıyık'ın üstlendiği etkinlik, Hz. Mevlana'nın derin felsefesini ve tasavvuf müziğinin ruhani etkisini katılımcılara taşıdı. Sema töreni, Mevlevi geleneğinin mistik derinliğini yansıtırken, Zekai Dede'nin ölümsüz eseri de bu anlamlı geceye unutulmaz bir müzik ziyafeti kattı.

Hz. Mevlana'nın evrensel mesajını anlamak ve gönüllerde hissedebilmek için düzenlenen bu gece, hem ruhani bir deneyim hem de kültürel bir buluşma niteliği taşıdı.

Hz. Mevlana'nın "Gel, ne olursan ol yine gel" çağrısına kulak vermek ve onun vuslatına şahitlik etmek isteyen genç yaşlı tüm sanatseverleri buluşturan bu özel gece Musıki Eğitim Vakfı tarafından ücretsiz olarak düzenlendi.

  • Mevlana vuslatı
  • Mevlevihane gecesi
  • Zekai Dede sema

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.