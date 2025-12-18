Şeb-i Arus'da Hz. Mevlana 752. Vuslat Yıldönümünde Eyüpsultan Bahariye Mevlevihane'sinde Çok Özel Bir Gece ile Anıldı

Sanat yönetmenliğini değerli isim M. Hulusi Yücebıyık'ın üstlendiği etkinlik, Hz. Mevlana'nın derin felsefesini ve tasavvuf müziğinin ruhani etkisini katılımcılara taşıdı. Sema töreni, Mevlevi geleneğinin mistik derinliğini yansıtırken, Zekai Dede'nin ölümsüz eseri de bu anlamlı geceye unutulmaz bir müzik ziyafeti kattı.

Hz. Mevlana'nın evrensel mesajını anlamak ve gönüllerde hissedebilmek için düzenlenen bu gece, hem ruhani bir deneyim hem de kültürel bir buluşma niteliği taşıdı.

Hz. Mevlana'nın "Gel, ne olursan ol yine gel" çağrısına kulak vermek ve onun vuslatına şahitlik etmek isteyen genç yaşlı tüm sanatseverleri buluşturan bu özel gece Musıki Eğitim Vakfı tarafından ücretsiz olarak düzenlendi.