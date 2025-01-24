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Şebeke suyuna lağım karıştı! İSKİ çalışmasına vatandaşlar isyan etti

İstanbul'un Arnavutköy'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) çalışmasında yaşanan arıza nedeniyle şebeke suyuna atık suyu karıştı. Vatandaşlar İSKİ'nin kendilerine “Arıtma tesisi arızası” mesajı attığını, kokudan suyu kullanamadıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

IHA24 Ocak 2025 Cuma 10:56 - Güncelleme:
Şebeke suyuna lağım karıştı! İSKİ çalışmasına vatandaşlar isyan etti
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir çok mahalleye yaklaşık bir haftadır pis su verildiği iddia edildi. Vatandaşlar kanalizasyon ve gider suyunun şebeke suyuna karıştığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Çeşmelerden akan pis su cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Durumla alakalı açıklama SMS'i atan İSKİ "Arıtma tesisi arızası" olduğunu belirtti.

"DENİZ SUYUNUN KOKMUŞ HALİ GİBİ"

Pis su nedeniyle ellerini yıkadıkça koku aldığını belirten Bilal Kayacan, "Suda tuhaf bir koku var. Ellerimi yıkıyorum sonra tekrar yıkıyorum sürekli pis bir koku var. Şu anda su kesilmiş sanki deniz suyunun kokmuş hali gibi balçık gibi geliyor ve kötü bir koku var. Her şeyi dışarıdan su alarak kullanıyoruz ben İSKİ suyuna güvenmiyorum" ifadelerini kullandı.

"PİS SU KARIŞMIŞ, KANALİZASYON ÇALIŞMASI VARMIŞ ONDAN OLABİLİR"

Bölge sakinlerinden Muammer Gürpınar, "Ağızda böyle acayip bir tat bırakıyor asla içilmiyor. Son bir haftadır sorun devam ediyor. Arnavutköy ve bu mahalle civarında oluyor problem. İSKİ'ye ulaşamıyoruz düzelecek diye bekliyoruz. Pis su karışmış, kanalizasyon çalışması varmış ondan olabilir. Çok tedirgin oluyoruz yemek yaparken bu suyu kullanıyoruz. Hoş bir durum değil" şeklinde konuştu.

"İMAMOĞLU GİDİP CUMHURBAŞKANINA LAF YETİŞTİRECEĞİNİ İŞİNİ YAPSIN"

Ali Gümüştaş isimli vatandaş ise, "Abdest alırken kusma hissi geliyoruz. İmamoğlu, 'Allah'ın suyu parayla mı satılır' dedi oy topladı. Bir ton zam yaptı. Bir insanda az bir utanma ve sıkılma olur. Ben Çatalca ilçesinden su aldım geliyorum. Arıtma suyu bile kullanılmıyor. Bunun analiz edilerek bakılması gerekiyor. Bu insanlar zehirlense bunun hesabını kim verecek. İmamoğlu gidip Cumhurbaşkanına laf yetiştireceğine işini yapsın, hizmetini yapsın" diye konuştu.

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