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Şebinkarahisar İmam Hatip Ortaokulu mezunlarından 40. yıla özel vefa buluşması

1977 yılında kurularak eğitim-öğretime başlayan, 1984 yılında ilk mezunlarını veren Şebinkarahisar İmam Hatip Ortaokulu, 40. Dönem Mezuniyet buluşmasında bir araya geldi.

25 Haziran 2024 Salı 11:34 - Güncelleme:
Şebinkarahisar İmam Hatip Ortaokulu mezunlarından 40. yıla özel vefa buluşması
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40. Mezuniyet yılına özel Vefa Buluşması adı altında; Şebinkarahisar İmam Hatip Ortaokulunda görev almış hoca, memur, dernek sorumlusu ve öğrencilerin arasından vefat etmiş olanlar akşam namazı sonrası mevlid programı düzenlenerek hatim ve dualarla yad edildi.

Ertesi gün öğlen namazından sonra Şebinkarahisar' da bulunan Hz. Halid Camiinde gerçekleştirilen programda 40. Mezuniyet yılına özel, imam hatipte hocalık yapmış ve şu anda; İstanbul'da, İzmir'de, Amasya'da, Sivas'ta ve Giresun'da yaşayan ama kalbi hala burada atan hocalar, mezun ve mensuplar ile bir araya gelindi. Eskiler yâd edilip yeni anılar biriktirildi.

Buluşmaya ayrıca; Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer ŞENTÜRK, Şebinkarahisar İlçe Müftüsü Mustafa YILMAZ ve Giresun İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Eğitim ve Kültür Vakfı (GİMEV) Başkanı Bilal DEDE katılım sağladı.

Vefa Buluşması, Dernek Başkanı Davut ÖZACAR' ın bu buluşmaların devam edeceğini belirttiği konuşması ile sona erdi.

  • Şebinkarahisar İmam Hatip Ortaokulu
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