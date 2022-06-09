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Sebze yüklü kamyon alevlere teslim oldu! Tonlarca ürün zarar gördü

İstanbul'un Pendik ilçesi TEM otoyolunda ilerleyen meyve sebze yüklü kamyonda yangın çıktı. Sürücüsünün yol kenarına çektiği kamyon yanarak kullanılamaz hale gelirken kamyon kasasındaki meyve ve sebzeler de zarar gördü. Yangını söndüren itfaiye ekipleri daha sonra kamyon kasasındaki meyve sebzeleri boşaltmak için çalışma yaptı. Kamyonun alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA9 Haziran 2022 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
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Olay, Pendik'te TEM otoyolu Edirne istikametinde saat 15.50 sıralarında meydana geldi. Yolda ilerleyen meyve sebze yüklü kamyon, lastiğinin patlamasının ardından alev aldı. Teker kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü İlker Aşar kamyonu yolun kenarına çekti. Kamyon kısa sürede alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi. Kasadaki meyve ve sebzeler de yangında zarar gördü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra kamyon kasasında bulunan ve zarar gören meyve sebzeleri boşalttı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan, kamyonun alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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