Sebze yüklü kamyon alevlere teslim oldu! Tonlarca ürün zarar gördü

Olay, Pendik'te TEM otoyolu Edirne istikametinde saat 15.50 sıralarında meydana geldi. Yolda ilerleyen meyve sebze yüklü kamyon, lastiğinin patlamasının ardından alev aldı. Teker kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü İlker Aşar kamyonu yolun kenarına çekti. Kamyon kısa sürede alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi. Kasadaki meyve ve sebzeler de yangında zarar gördü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra kamyon kasasında bulunan ve zarar gören meyve sebzeleri boşalttı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan, kamyonun alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.