Seccad Yeşil tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da yakalanan firari şüpheli Seccad Yeşil tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina süresinin bugün bitmesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi
DHA10 Şubat 2022 Perşembe 17:03 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:26
Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, diğer şüpheli için ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasını talep etti.