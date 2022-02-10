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Seccad Yeşil tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'da yakalanan firari şüpheli Seccad Yeşil tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina süresinin bugün bitmesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi

DHA10 Şubat 2022 Perşembe 17:03 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:26
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Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, diğer şüpheli için ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasını talep etti.

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