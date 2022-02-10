Seccad Yeşil tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

DHA 10 Şubat 2022 Perşembe 17:03 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 17:26

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, diğer şüpheli için ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasını talep etti.