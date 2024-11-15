Erzan, darp ve eziyet gördüğünü, kendisinden zorla faizin faizini alıp zenginleşen kişilerin şikayetçi olduğunu belirtti.

İSPATI NAKİT TOPLAMASI

Erzan, Fatih Terim'le çalıştığını; ancak Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Buse Terim'e kendisinin gidip yüksek kâr vaadiyle para istemediğini öne sürdü. Erzan, Turan'ı ise şöyle suçladı; "Yıllarca mevduat için aradığımı ama kendisinin faiz almadığını herkesin bildiğini söyledi. Yıllar sonra benimle çalışmak istemesi, gayrimenkullerini satıp borç alarak nakit yaratma telaşına girmesi, yüksek faiz beklentisinin ispatıdır."

358 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan, mektubu el yazısıyla kaleme aldı.

GÜNLÜK 100 BİN DOLAR!

Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı'yı da hedef alan Erzan, "6 günde 400 bin dolarlık faizini alamadığı için günlük 100 bin dolar talep etti" dedi.