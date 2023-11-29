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Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı

Gündeme oturan vurgunu ile ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, Seçil Erzan'ın odasında gelen isimlerin banka içindeki fotoğraflarına ulaşıldı.

IHA29 Kasım 2023 Çarşamba 16:31 - Güncelleme:
Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı
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Türkiye'nin konuştuğu, aralarında futbol dünyasından ünlü simaların da yer aldığı 18 kişinin milyonlarca dolarını kaptırdığı bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Futbolda fon vurgunu ile ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, Seçil Erzan'ın odasında gelen isimlerin banka içindeki fotoğraflarına ulaşıldı. Teknik direktörler; Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Arda Turan, iş adamı Atilla Baltaş, menajer Volkan Bahçekapılı, tercüman Musa Mert Çetin, Mert Zeydanlı, Kemal Tanın Yılmaz, İsmail İbrahim Çağlar ve Mojtaba Haghani gibi isimlerin banka içindeki görüntülerinde, mağdur olanların her biri ayrı ayrı şubeye giriş yapıyor. Görüntülerde Erzan'ın odasına girip çıkan kişiler yer alırken, kapalı devre güvenlik kamera görüntülerinden alındığı saptanan fotoğrafların, akıl almaz vurguna ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına da girdiği öğrenildi. Fotoğraflardan birinde, 'futbolda fon vurgu' olarak anılan soruşturmanın merkezindeki isim; bankacı Seçil Erzan'ın şubeye son kez girdiği ve çıkıp gittiği, bir daha dönmediği o anlar da fotoğraf karelerine yansıdı.

  • Seçil Erzan
  • vurgun

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