Seçilmiş müftülerden Atina'ya sert tepki

Müftüler, yayımlanan belgede bazı değerlendirmelerin olumlu karşılandığını ancak azınlık toplumunun uzun süredir çözüm bekleyen meselelerinin rapora yalnızca sınırlı ölçüde dahil edildiğini belirtti. Özellikle azınlık kimliğinin tanımlanması noktasında yaşanan uyuşmazlığa dikkat çekilen açıklamada, Yunan makamlarının Lozan Barış Antlaşması'na dayanarak azınlığı sadece "dini" bir grup olarak nitelemesinin eksik bir yaklaşım olduğu ifade edildi. Bildiride, güncel uluslararası insan hakları standartlarının azınlık kimliğini dil, kültür ve bireyin öz tanımlama hakkını da kapsayacak şekilde geniş bir perspektifle ele aldığı hatırlatıldı.

Türk okulunda "Hristiyan" propagandası Müftülük makamının idari yapısına yönelik eleştirilerin de yer aldığı açıklamada, müftülerin belirlenmesinde nihai karar yetkisinin devlette olmasının din özgürlüğü ve topluluk temelli özerklik ilkeleriyle çeliştiği savunuldu. 4964/2022 sayılı kanunla düzenlenen müftülük yetki ve statülerinin, geçmişteki uluslararası antlaşmalarla uyumu konusunda azınlık nezdinde derin soru işaretleri bulunduğu aktarıldı. Ayrıca raporda zikredilen danışma mekanizmalarının bağlayıcılığının zayıf olduğu, dini topluluğun kendi liderlerini seçme konusundaki demokratik beklentisinin sürdüğü kaydedildi. Batı Trakya Türklerinden uyarı: Yunanistan adım atmalı Yunanistan'ın Alevi-Bektaşi toplumuna yönelik son düzenlemelerini "tarihsel bir dönüm noktası" olarak sunmasına da itiraz eden müftüler, bu yaklaşımın gerçeği tam olarak yansıtmadığını dile getirdi. Bu tür adımların azınlık içinde kimlik temelli ayrışmalara sebebiyet verebileceği ve toplumsal bütünlüğe zarar verme riski taşıdığı uyarısında bulunuldu. Öte yandan Rodos ve İstanköy adalarındaki ibadet mekanlarının restorasyon çalışmaları kültürel miras açısından memnuniyetle karşılanırken, bölgedeki Türklerin Türkçe eğitim hakları ve vakıf yönetimlerinin yapısal sorunlarının hala çözüm beklediği hatırlatıldı. Açıklamanın sonunda, Batı Trakya Türk azınlığı temsilcileriyle samimi bir diyalog ve iş birliği zemini oluşturulmasının önemine dikkat çekildi. Seçilmiş müftülerden Atina'ya sert tepki