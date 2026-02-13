İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,742
  • EURO
    51,8935
  • ALTIN
    7044.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Seçilmiş müftülerden Atina'ya sert tepki... ''Azınlık sorunları görmezden gelinemez''
Güncel

Seçilmiş müftülerden Atina'ya sert tepki... ''Azınlık sorunları görmezden gelinemez''

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu adına ortak bir açıklama yaparak, Yunanistan Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan 2024 yılı 'Yunanistan'da Dini Niteliğe Sahip Mekanlara Yönelik Olaylar' raporunu sert dille eleştirdi. Müftüler tarafından üç dilde (Türkçe, Yunanca, İngilizce) yayımlanan bildiride, raporda azınlığın kronikleşmiş sorunlarının görmezden gelindiği vurgulandı.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2026 Cuma 17:00 - Güncelleme:
Seçilmiş müftülerden Atina'ya sert tepki... ''Azınlık sorunları görmezden gelinemez''
ABONE OL

Müftüler, yayımlanan belgede bazı değerlendirmelerin olumlu karşılandığını ancak azınlık toplumunun uzun süredir çözüm bekleyen meselelerinin rapora yalnızca sınırlı ölçüde dahil edildiğini belirtti. Özellikle azınlık kimliğinin tanımlanması noktasında yaşanan uyuşmazlığa dikkat çekilen açıklamada, Yunan makamlarının Lozan Barış Antlaşması'na dayanarak azınlığı sadece "dini" bir grup olarak nitelemesinin eksik bir yaklaşım olduğu ifade edildi. Bildiride, güncel uluslararası insan hakları standartlarının azınlık kimliğini dil, kültür ve bireyin öz tanımlama hakkını da kapsayacak şekilde geniş bir perspektifle ele aldığı hatırlatıldı.

Türk okulunda "Hristiyan" propagandası

Müftülük makamının idari yapısına yönelik eleştirilerin de yer aldığı açıklamada, müftülerin belirlenmesinde nihai karar yetkisinin devlette olmasının din özgürlüğü ve topluluk temelli özerklik ilkeleriyle çeliştiği savunuldu. 4964/2022 sayılı kanunla düzenlenen müftülük yetki ve statülerinin, geçmişteki uluslararası antlaşmalarla uyumu konusunda azınlık nezdinde derin soru işaretleri bulunduğu aktarıldı. Ayrıca raporda zikredilen danışma mekanizmalarının bağlayıcılığının zayıf olduğu, dini topluluğun kendi liderlerini seçme konusundaki demokratik beklentisinin sürdüğü kaydedildi.

Batı Trakya Türklerinden uyarı: Yunanistan adım atmalı

Yunanistan'ın Alevi-Bektaşi toplumuna yönelik son düzenlemelerini "tarihsel bir dönüm noktası" olarak sunmasına da itiraz eden müftüler, bu yaklaşımın gerçeği tam olarak yansıtmadığını dile getirdi. Bu tür adımların azınlık içinde kimlik temelli ayrışmalara sebebiyet verebileceği ve toplumsal bütünlüğe zarar verme riski taşıdığı uyarısında bulunuldu. Öte yandan Rodos ve İstanköy adalarındaki ibadet mekanlarının restorasyon çalışmaları kültürel miras açısından memnuniyetle karşılanırken, bölgedeki Türklerin Türkçe eğitim hakları ve vakıf yönetimlerinin yapısal sorunlarının hala çözüm beklediği hatırlatıldı. Açıklamanın sonunda, Batı Trakya Türk azınlığı temsilcileriyle samimi bir diyalog ve iş birliği zemini oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

Seçilmiş müftülerden Atina'ya sert tepki
  • atina
  • müftü
  • rapor
  • tepki

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.