Seçim 2023 sonuçları: 2. tur Cumhurbaşkanı seçimi Türkiye Geneli ve il bazında sonuçlar

28 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçiminde Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu. Peki kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 Cumhurbaşkanı seçiminde Türkiye Geneli ilk sonuçlar...

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ TÜRKİYE GENELİ İLK SONUÇLAR

28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu.

İkinci tur Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star Gazete seçim sayfasında yer alıyor.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından YSK'nın seçim sonuçlarına dair açıklama yapması bekleniyor.

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