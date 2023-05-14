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Seçim 2023 sonuçları: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi Türkiye Geneli ilk sonuçlar

14 Mayıs 2023 Seçim Sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçiminde Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan aday olurken, milletvekilliği için 36 siyasi parti yarıştı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi Türkiye Geneli ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 genel seçiminde Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi Türkiye Geneli ilk sonuçlar

14 Mayıs 2023 Pazar 18:36 - Güncelleme:
Seçim 2023 sonuçları: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi Türkiye Geneli ilk sonuçlar
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Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi Türkiye Geneli ilk sonuçlar belli oldu. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Oy sayımlarının başlamasıyla birlikte ilk sonuçlar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçlar star.com.tr'de yayınlanıyor. Peki seçimde ilk sonuçlara göre kim önde? İşte son dakika seçim 2023 sonuçları: Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi Türkiye Geneli ilk sonuçlar

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi Türkiye Geneli ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Son dakika: Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları için oy sayımı sürerken yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ TÜRKİYE GENELİ İLK SONUÇLAR

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Star Gazete seçim sayfasında yer alacak.

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