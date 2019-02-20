Seçim anket sonuçları hangi parti önde? (İstanbul Ankara ve İzmir’de seçim anket sonuçları ne yönde?)

Seçim anket sonuçlarına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için gelen son açıklamaları bu haberimizde derledik. 31 Mart 2019 yerel seçimde halkın nabzını yoklamak ve süreçle ilgili değerlendirme yapan bazı şirketler anketlerle hangi partinin ilk sırada yer aldığını ve büyük şehirlerde kimin kazanacağı ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. İşte yerel seçim öncesi son anket sonuçları

ORC yerel seçim anket sonuçlarını yayınladı. 12-26 Temmuz tarihleri arasında büyükşehirlerde yapılan anketlerde, 26 bin 800 kişi ile görüşüldü. Anketin diğer bölümlerinde ise vatandaşa mevcut belediye yönetiminden memnun olup olmadıkları soruldu. İşte Sakarya, Ordu, Konya, Eskişehir, Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Aydın, Manisa, Trabzon, Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Erzurum, Denizli, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Van, Adana, Mersin, Muğla, Tekirdağ'da seçmenlerin yerel seçim tercihleri ve partilerin büyükşehirlerdeki son oy oranları.



İSTANBUL'DA BİNALİ YILDIRIM KAZANIYOR



Avrasya Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin son anketi açıkladı. Yaklaşan yerel seçim öncesi Avrasya Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. AK Parti'den Binali Yıldırım'ın CHP'den ise Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da Yıldırım, ipi göğüslüyor.



ANKARA'DA MEHMET ÖZHASEKİ ÖNDE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı kapsamında devam eden görüşmelerin 2-3 gün içinde sonuçlanacağını bildirdi. Ankara'daki son anketlerin sorulması üzerine Özhaseki, "Rahatız, işimize bakıyoruz. İlk günlerde dağınıklık vardı. Ama çok şükür, biz çıktıkça, anlattıkça taşlar yerli yerine oturdu. Bizim kendimize has parti tabanımız var. Beraber olduğumuz, ittifak ettiğimiz MHP var. Bizim iki partinin oyu bile başlı başına yüzde 50'yi aşmamıza yetiyor." dedi.



"İKİ PARTİNİN OYU BİLE YÜZDE 50'Yİ AŞMAMIZA YETİYOR"



Ankara'daki son anketlerin sorulması üzerine Özhaseki, "Rahatız, işimize bakıyoruz. İlk günlerde dağınıklık vardı. Ama çok şükür, biz çıktıkça, anlattıkça taşlar yerli yerine oturdu. Bizim kendimize has parti tabanımız var. Beraber olduğumuz, ittifak ettiğimiz MHP var. Bizim iki partinin oyu bile başlı başına yüzde 50'yi aşmamıza yetiyor." dedi.



Özhaseki, projelerini anlattığı kitapçığa işaret ederek "10 senedir 'adayım' diyen bir arkadaşın çıkıp şöyle bir kitapçık ortaya koyması lazım." ifadesini kullandı.



Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın dile getirdiği eleştirilerin hatırlatılması üzerine Özhaseki, "Bunlara, su fiyatları projesini anlatarak cevap verdim. Şaşkınlık içerisinde izledim. Su, ekmek, otobüs fiyatları tarifedir. Belediye, oturur burada bir maliyet hesabı yapar. Bir tarifedir bu. Bu bir proje değildir. Eğer raylı sistemle, yeşil alanlarla ilgili bir şey söylüyorsanız bu bir projedir." dedi.



HDP'nin desteğine rağmen İmamoğlu...



Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İstanbul'da aday çıkarmayarak CHP'nin adayı İmamoğlu'nu üstü örtülü destekleyecek.



Binali Yıldırım ipi göğüslüyor



Avrasya Araştırma'nın açıkladığı yerel seçim anketine göre; İstanbul'da AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu mağlup ediyor.



Kararsız vatandaşların yüzde 14 olduğu megakentte oyların yüzde 44'ünü Yıldırım, 42'sini ise İmamoğlu alıyor.



ORC yerel seçimler 2019 anket sonuçları! Hangi ili kim kazanır?









ORC yerel seçim anket sonuçlarını yayınladı. 12-26 Temmuz tarihleri arasında büyükşehirlerde yapılan anketlerde, 26 bin 800 kişi ile görüşüldü. Anketin diğer bölümlerinde ise vatandaşa mevcut belediye yönetiminden memnun olup olmadıkları soruldu. İşte Sakarya, Ordu, Konya, Eskişehir, Antalya, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Aydın, Manisa, Trabzon, Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Erzurum, Denizli, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Hatay, Şanlıurfa, Mardin, Van, Adana, Mersin, Muğla, Tekirdağ'da seçmenlerin yerel seçim tercihleri ve partilerin büyükşehirlerdeki son oy oranları...





MHP'NİN YÜKSELİŞİ



Anket sonuçlarında MHP'nin oylarındaki yükseliş dikkat çekti.



Türkiye geneli için yapılan ankette şu sonuçlar çıktı;



AK PARTİ %32,4



CHP %23,9



MHP %15,7



HDP %5,1



İP %2,4



DIĞER %0,9



ADAYA BAĞLI/KARARSIZ %19,6



Optimar'dan yerel seçim anket sonuçları açıklaması



Optimar Araştırma, seçmenin siyasi tercihini ortaya koymayı amaçlayan ve 28 Aralık- 3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 252 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre "321 Mart seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 32.5'i AK Parti, yüzde 20.4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 5.5 İYİ Parti, yüzde 5.4 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yine yüzde 5.4 Halkların Demokratik Partisi (HDP), yüzde 1 ise Saadet Partisi (SP) ve yüzde 1.2'i de "diğer partiler" yanıtını verdi.



YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR? NE ZAMAN YAPILIR



Türkiye siyasi tarihinde genel seçimlerin olduğu kadar yerel seçimlerinde önemi büyüktür. Özellikle "İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir" sözüyle ifade edilen bu anlayış Türkiye'nin 81 ilinde hakimdir. Genel idarenin tabanda hissedilmesi için aracı rol üstlenen ve yerelin geleneklerini yönetime taşıyan yerel yönetimler bu nedenle oldukça merkezi bir rol üstlenir.



Türkiye'de yerel seçimler 5 (beş) yılda bir yapılmaktadır. Türkiye siyasi tarihinde gerçekleştirilen son yerel seçim 2014 yılında yapılmıştır. Kolay bir matematik yaparsak bir sonraki yerel seçimlerin 2019 yılında yapılacağını söyleyebiliriz. 2019 yerel seçimlerinde oy kullanma noktalarında sandık kurulacak. Yüksek Seçim Kurulunun koordinasyonunda vatandaş sandığa gidecek. Böylece vatandaşın isteği sandığa yansıyacak ve yerel yöneticiler iş başına gelecek. 24 Haziran 2018 seçimlerinin de geride kaldığı andan itibaren 2019 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler kritik önem taşımaya başladı. Ve siyasiler, siyasi partiler şimdiden yerel seçim hazırlıklarına başladı.

