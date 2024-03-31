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Seçim bitmeden kazandığını ilan etti

Elazığ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanımı sabah saat 07.00 itibariyle başlarken, merkeze bağlı İcadiye Mahalle'sinde tek aday olarak seçime giren mahalle muhtarı İrfan Gözvur, muhtarlığını ilan etti.

IHA31 Mart 2024 Pazar 15:50 - Güncelleme:
Seçim bitmeden kazandığını ilan etti
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Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ da dahil 32 ilde oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, oylarını kullanmaya başladı. Şehir merkezinde 43 mahallesi bulunan Elazığ'da İcadiye Mahalle muhtarı ve muhtar adayı İrfan Gözvur tek başına yeniden mahallesinin muhtar adayı oldu. Karşısına rakip çıkmayan Gözvur, sandıklardaki oyların sayımına geçilmeden yeniden muhtarlığını ilan etti.

Seçimlerin sabah saat 07.00 itibariyle başladığını belirten İcadiye Mahallesi muhtar ve muhtar adayı İrfan Gözvur, 'Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Muhtarlık seçimi için adaylığımı daha önceden bildirmiştim ve şu anda mevcut muhtarım. Köylerde adayı olmayan merkezde tek aday olan yer benim mahallemdir. Elazığ'da 43 mahalle içerisinde tek aday olmam gurur veriyor. Rabbim bize bunun mükafatını verdi. Herkes ektiğini biçer derler ya bizde onu biçtik. Diğer mahallelerde aday olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Kazasız bir şekilde seçimlerin tamamlanmasını diliyorum. Seçimler sabah saat 07.00'da başladı akşam 16.00'da bitecek. Oyların sayılmadan benim muhtarlığım garantilendi. Çünkü karşımda rakip aday yok. Muhtarlığımı kendi kendime ilan ettim. Sayımdan sonra da resmi olarak ilan edeceğim" dedi.

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