İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1884
  • EURO
    34,9262
  • ALTIN
    2252.72
  • BIST100
    8807.38
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Seçim çalışmasında bir kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
Güncel

Seçim çalışmasında bir kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme!

Maltepe'de, AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i savcılıkça salıverildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA26 Mart 2024 Salı 18:10 - Güncelleme:
Seçim çalışmasında bir kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, 23 Mart'ta Gülsuyu Mahallesi'nde polis ekipleri, AK Parti mahalle teşkilatı üyelerinden R.Ş'nin darbedilmesine ilişkin 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i, ifadesinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakılırken 3'ü, nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, A.Ş, B.S. ve U.T'nin, yurt dışına çıkış yasağı hükmünü içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Maltepe'de seçim çalışması yapan AK Partili'nin darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 24 Mart'ta gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

CHP İL BAŞKANI ÇELİK'DEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Anadolu Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışmasında görevli bir kişinin darbedilmesine ilişkin soruşturmada bazı üyelerinin gözaltına alındığını, 1 kişinin tutuklandığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dağıtılan broşürlerin çevre kirliliği oluşturduğunu ileri sürerek "Arkadaşımız bunun yanlış olduğunu, üzerinde herhangi bir siyasi parti logosu olmayan broşürlerin dağıtılmasının yasak olduğunu, yapılan eylemin suç olduğunu kendisine söyleyerek broşürleri elinden almak istemiştir. Broşürleri elinden almak isterken vatandaşın hafif bir şekilde yere düşmesi sonucunda başında hafif bir sıyrık oluşmuştur." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.