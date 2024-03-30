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Seçim günü hava nasıl olacak? Meteoroloji tahminleri yayınlandı

31 Mart 2023'te yapılacak Mahalli İdareler seçiminde havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki seçim günü hava nasıl olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri 'Seçim günü hava nasıl olacak?' sorusuna cevap oldu. İşte hava durumu tahminleri...

TRT Haber30 Mart 2024 Cumartesi 19:15 - Güncelleme:
Seçim günü hava nasıl olacak? Meteoroloji tahminleri yayınlandı
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Yurt genelinde sıcaklık artıyor. Seçim günü, az bulutlu ve açık bir hava olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Bütün yurtta az bulutlu ve açık bir hava var. bütün bölgelerimizi ağırlıklı açık olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek" dedi.

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Abdullah Macit sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazartesi, salı ve çarşamba günü aynı şekilde herhangi bir yağış beklentimiz yok. Bütün bölgelerimizi az bulutlu ve açık olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla olumsuz bir meteorolojik hadisi yok. Denizlerimizde de herhangi bir kuvvetli rüzgar beklemiyoruz.

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Macit, "İstanbul, ankara ve izmir'de de yağış beklentimiz yok. Ankara'da önümüzdeki üç gün boyunca 25-26 dereceler civarında hava sıcaklığı var. İstanbul'da 20-21 derece. İzmir'de de pazar günü 30 dereceye hava sıcaklığının ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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