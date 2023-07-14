Seçim hezimeti sonrası işler değişti! Kılıçdaroğlu'nun vaadi yalan çıktı

Seçimlerden hezimetle çıkan 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'istifa ve değişim' çağrılarına rağmen koltuğu bırakmazken kendisini eleştirenleri de susturmak için elinden geleni yapıyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN JAHREİN LAKAPLI AHMET SONUÇ'A DAVA

Parti içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışına karşı hamleler yaparak koltuğunu sağlama almaya çalışan Kılıçdaroğlu sosyal medyadan kendisine gelen eleştiriler için de dava yolunu seçti.

CHP' yandaşlığıyla bilinen ancak seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulunan Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine dava açtığını söyledi.

Dava dosyasının görüntüsünü paylaşan Ahmet Sonuç, "Demokrat dedeniz Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini eleştirirken kullandığım "leblebi kafalı ve demans hastası" söylemlerime çok alınmış. 200.000₺'lik tazminat davası açmış. Napçan bu parayı? Airfryer mı alcan yeni?" dedi.

"KAZANDIĞI SAVAŞ YOK"

Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren Jahrein, "Kendisinin kazandığı savaş yok. Bunu da kaybedeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN O VAADİ AKILLARA GELDİ

Bu gelişme sonrası Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde verdiği vaat akıllara geldi. Başkan Erdoğan'ı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101'i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım." iddiasında bulunmuştu.

"İSTEDİĞİNİZ GİBİ TWEET ATIN"

Kılıçdaroğlu bir mitingde yaptığı, "Gençler size sözüm var, istediğiniz gibi tweet atın. Hiç endişe etmeyin. Özgürlüğü vereceğim size" açıklama da sosyal medyada tepki amaçlı paylaşıldı.

SADECE JAHREİN DEĞİL

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava açtığı tek ismin Jahrein olmadığı ortaya çıktı.Kılıçdaroğlu'nu eleştiren birçok isme dava açıldığı öğrenildi.