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''Seçim kutlamasında kız çocuğu öldürüldü'' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan 'İstanbul'da, seçim kutlaması yapan şahıslar gelişigüzel silah atışlarıyla bir kız çocuğunu vurarak öldürdüler' iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 02:40 - Güncelleme:
''Seçim kutlamasında kız çocuğu öldürüldü'' iddiasına yalanlama
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"İstanbul'da, seçim kutlaması yapan şahıslar gelişigüzel silah atışlarıyla bir kız çocuğunu vurarak öldürdüler" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı tarafından kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan "İstanbul'da, seçim kutlaması yapan şahıslar gelişigüzel silah atışlarıyla bir kız çocuğunu vurarak öldürdüler" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bahse konu olayda, bir çocuk 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşmüş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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