Seçim ne zaman 2023? Başkan Erdoğan son dakika erken seçim tarihini açıkladı

Son dakika haberi: 2023 Haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi tarihinin Mayıs ayına çekilip çekilmeyeceği merak konusu olmuştu. 2023 seçimlerinin erken tarihe çekilmesiyle ilgili son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan erken seçim tarihini açıkladı. Buna göre seçim ne zaman 2023? İşte son dakika haberinin detayları

SEÇİM NE ZAMAN 2023? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim tarihiyle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Erken seçim tarihiyle ilgili tartışmalara nokta koyan Başkan Erdoğan açıklamasında Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de "Yeter söz milletin" diyerek sandıktan zaferle çıktığını hatırlatarak, "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir." ifadesini kullandı.

Buna göre; 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak.