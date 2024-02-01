Seçim öncesi muhalefet cephesinde ortalık karıştı! Yaylım ateşi: Omurga yok, onur yok, ilke yok

İlk olarak partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, CHP'li belediyelerin İstanbul, İzmir ve Ankara'da seçim afişlerini billboardlara astırmamasına isyan etti.

Korkutma taktiğiyle, ilgili şirket tarafından afişlerin asılmasına izin verilmediğini dile getiren Akşener, "İstanbul'dan şirkete bir telefon gelmiş. 'Bunları asmayacaksınız' denmiş.

Üstelik sadece İstanbul'da değil, Ankara ve İzmir'de de asılmayacakmış. Sonra da eş başkanlık deyince alınıyorlar" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulundu.

İMAMOĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

İmamoğlu'nun 14-28 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığına cesaret edemeyişini anımsatan Akşener, "Biz bu şirkete telefon açan fevkalade cabbar arkadaşları, kapalı kapılar ardında aslan kesilip iş icraata geldiğinde ise meydana çıkmaya cesaret edemeyişleriyle tanıyoruz. Meğer ana muhalefet partisi bizden çok rahatsızmış" şeklinde konuştu.

İNCE'DEN YAYLIM ATEŞİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında CHP'yi topa tuttu.

İnce, "Aday çıkarırsan seni yaftalıyor ama 39 milletvekilini dağıtıyor. Bakanlık dağıtıyor, müsteşarlık dağıtıyor. İki parti bir araya geliyor, grup kuruyor ana muhalefet partisinin verdiği milletvekilleri ile grup kuruyorlar. Bir milletvekili vefat ediyor, 'Tamam, dolduralım. Al sana bir milletvekili daha' diyor. Mazbata ile mi mazbatasız mı bilmiyorum. Sonra bu 39'dan birisi CHP listelerinden İstanbul'dan seçilmiş birisi çıkıyor, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı oluyor ve diyor ki, 'İstanbul'un 5 yılı boşa gitti'. Bu nasıl bir siyasi ilişki? Omurga yok, onur yok, ilke yok." dedi.

"Ben diyorum kaybedersin DEM'lenme, o diyor uzak dur söylenme" mısrasıyla gündem olan İnce, "Tüm adayları eşe dosta dağıttılar. Önce bu muhalefet değişmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

"BUNLARIN DERDİ KURULTAY"

CHP'nin asıl derdinin 31 Mart yerel seçimleri değil, ondan sonraki kurultay süreci olduğunu iddia eden İnce, "50 yıl önce ön seçim yapan partiler artık eşi dostu aday yapmaya başladı. Bunlarda biraz yüz olsa utanırlar" ifadelerini kullandı.