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  • Seçim şarkısıyla meydan okumuştu... Vatandaş tercihini Derya Bulut'tan yana kullandı
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Seçim şarkısıyla meydan okumuştu... Vatandaş tercihini Derya Bulut'tan yana kullandı

Kırklareli'nde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Derya Bulut, belediye başkanı seçildi. Kırklareli'nin ilçelerinden 4'ünde AK Parti, 2'sinde CHP, 1'inde ise MHP kazandı. MHP'li Derya Bulut, seçim döneminde hazırladığı seçim şarkısıyla büyük beğeni toplayarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

DHA1 Nisan 2024 Pazartesi 08:06 - Güncelleme:
Seçim şarkısıyla meydan okumuştu... Vatandaş tercihini Derya Bulut'tan yana kullandı
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Kırklareli'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Derya Bulut, belediye başkanı seçildi. Kırklareli ilçelerinde ise Demirköy'de AK Parti'li Recep Gün, Pınarhisar'da AK Parti'li İhsan Altay, Babaeski'de AK Parti'li Fırat Yayla, Pehlivanköy'de AK Parti'li Gündüz Hoşgör, Vize'de CHP'li Ercan Özalp, Lüleburgaz'da CHP'li Murat Gerenli, Kofçaz'da MHP'li Levent Şenol belediye başkanlığını kazandı.

DERYA BULUT KİMDİR?

Derya Bulut, 1981 yılında Kırklareli'nde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kırklareli'nde tamamlayan Bulut, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Bulut, yüksek lisans eğitimini Başkent Üniversitesinde tamamladı.

Bulut, daha önce 25. dönem MHP milletvekili adayı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de MHP'den Kırklareli Belediye Başkan adayı olmuştu.

Derya Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.

  • Kırklareli seçim sonuçları
  • Derya Bulut belediye başkanı
  • MHP CHP AK Parti

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