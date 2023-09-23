Mayıs ayında gerçekleşen Türkiye'nin kritik öneme sahip seçimleri geride kalırken, koalisyon masasına süre gelen hezimet sancısı bir gün bile dur durak bilmedi. 8'li koalisyon ortakları, yenilginin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdı. Vekil pazarlığı ve gizli protokoller nedeniyle eleştiri üstüne eleştiri yağdı.. 2023 seçimlerinin ardından Türkiye yeniden bir seçime hazırlanıyor. Gözler 2024 yerel seçimlere çevrilirken küçük ortaklar ise bir birine gçrmeye devam ediyor.

DAVUTOĞLU: CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRMEK HATAYDI



Seçimlere CHP listelerinden giren ve 10 vekil koparan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söylemişti.

CHP'Yİ HEDEF ALDI: BU SAĞ SEÇMEN CHP'YE OY VERMEZ DEDİM

"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN KÜÇÜK ORTAK AHMET DAVUTOĞLU'NA SALVO: TEK BAŞLARINA GİRSİNLER, BOYLARININ ÖLÇÜSÜNÜ ALSINLAR

Davutoğlu'na yanıt Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan gelmişti. Küçük ortaklarını hedef alan Ali Öztunç "Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar." demişti. Öztunç şunları söylemişti:

"Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar."

DAVUTOĞLU KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN KANDIRILDIĞINI DA İTİRAF ETMİŞTİ

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceği mutabakata ilişkin de itiraf niteliğinde bir açıklama yapmıştı. Mutabakatı basından öğrendiğini ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na sorduğunu belirten Davutoğlu, önce "Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı" dediğini, daha sonra arayarak "Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş" ifadelerini kullandığını belirtmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında 8'li koalisyonun akıbetine ilişkin açıklamada bulundu.

"MİLLET İTTİFAKI ARTIK YOK"

Ahmet Davutoğlu, 8'li koalisyoa ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bu realiteyi kabul etmek ve bununla yaşamak durumundayız" ifadelerini kullanan Davutoğlu ittifakın dağılmasına ilişkin şunları söyledi: İlk defa bu tabiri kullanacağım ve üzülerek söylüyorum. Millet İttifakı dağılmış görünüyor. Akşener ve birçok lider bunu vurguladığı için ortada bir realite var. Bu realiteyi kabul etmek ve bununla yaşamak durumundayız.

"MUHAFAZAKAR SEÇMENİ İKNA EDEMEDİK"

Genel seçimlerdeki yenilgiye ilişkin değerlendirmede bulunan Davutoğlu, "Muhafazakar seçmeni ikna edemedik" dedi.