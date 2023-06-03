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Seçim sonrası Kandil'de büyük panik! Terörist Duran Kalkan: İlk hedef PKK olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs zaferi Kandil'de büyük korkuya neden oldu. Teröristbaşu Duran Kalkan, Kandil'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi nedeniyle korktuğunu itiraf etti. Terörist Kalkan, 'İktidarın ilk hedefi PKK olacak.' ifadelerini kullandı.

3 Haziran 2023 Cumartesi 07:56 - Güncelleme:
Seçim sonrası Kandil'de büyük panik! Terörist Duran Kalkan: İlk hedef PKK olacak
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Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken sandıktan açık ara farkla önde çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası HDP ve PKK desteğine rağmen aldığı oyla hüsran yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Kandil'den yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Terörist elebaşı Duran Kalkan, Kandil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi nedeniyle tedirgin olduklarını itiraf etti. Terörist Kalkan, "İktidarın ilk hedefi PKK olacak" dedi.

Elebaşı Kalkan, CHP tabanına 'hesap sorun' diyerek akıl vermeye çalıştı.

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