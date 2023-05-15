İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2023 Pazartesi / 25 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6622
  • EURO
    21,4077
  • ALTIN
    1272.38
  • BIST100
    4675.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP'liler depremzedelere kin kustu
Güncel

Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP'liler depremzedelere kin kustu

Deprem felaketinin yaşandığı illerde AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek geldi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen Kılıçdaroğlu destekçisi bazı vatandaşlar sosyal medyada depremzedeleri insanlık dışı sözlerle hedef aldı. Seçim sonuçlarının gelmeye başlamasının ardından depremzedelere hakaretler yağdırdılar. 'Keşke daha çok ölseydiniz' ifadelerini kullandı.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:27 - Güncelleme:
Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP'liler depremzedelere kin kustu
ABONE OL

Deprem felaketinin yaşandığı illerde AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek geldi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen Kılıçdaroğlu destekçisi bazı vatandaşlar sosyal medyada depremzedeleri insanlık dışı sözlerle hedef aldı. Seçim sonuçlarının gelmeye başlamasının ardından depremzedelere hakaretler yağdırdılar. "Keşke daha çok ölseydiniz" ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye, bugün sandık başındaydı. Milyonlarca seçmen, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı.

İŞTE O ALÇAK TWEET'LER

6 Şubat depremlerinde büyük felaketi yaşayan illerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı kesin olmayan sonuçlara göre seçimi büyük farkla önde bitirdi.

Anadolu Ajansı'na göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'taki oy oranı %71.88 oldu.

Seçim sonuçlarını hazmedemeyen CHP'liler ise sosyal medyada depremzedeleri hedef alan yorumlarda bulundu.

Hakaretamiz sözlerle deprem felaketini yaşayan vatandaşlara kin kusan CHP yandaşı kullanıcılar insanlıktan utandırdı.

"KEŞKE DAHA ÇOK ÖLSEYDİNİZ!"

Sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından sosyal medyada hakaret yarışına girişen Kılıçdaroğlu destekçilerinden bazıları, "Deprem bölgelerinden AKP'nin önde çıkması, keşke daha çok ölseydiniz." ifadelerini kullandı.

BUNUN ADI VİCDANSIZLIK

Yüzyılın Felaketi olarak değerlendirilen, on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin acısı daha tazeyken yapılan bu yorumlar tepki topladı.

  • seçim
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • deprem bölgesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.