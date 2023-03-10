Seçim tarihi ne zaman? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri hangi tarihte yapılacak?

Seçim tarihi, milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin mayıs ayında mı yoksa haziran ayında mı yapılacağı, oy kullanacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı son açıklamayla birlikte, 2023 seçimleri için tarih verdi. Buna göre Seçimler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2023 seçim tarihi ile ilgili son dakika gelişmeleri

SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?



Son dakika haberi... 2023 Seçim tarihi için gözler Resmi Gazete'de yayımlanacak karara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yapacak ve seçim kararını duyuracak.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, seçim tarihiyle ilgili Mayıs ayını işaret etti.

Seçim sürecinin başlayacağını ifade eden Erdoğan, açıklamasında "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayınlanması ile süreci başlatıyoruz." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;

"Seçim süreci ve siyasi gerilimler, bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı yaraları saracak ve tüm kayıpları hızla telafi edecek bir odaklanmadır. Bunun için de gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması ve seçim gerilimi ve tartışmalardan hızla çıkması şarttır. Seçimleri daha önce açıkladığımız 14 Mayıs tarihinde yapılmasının bize bu imkanı vereceğine inanıyoruz.

Bu millet vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim vermecektir. Onlar deprem bölgesine gidip sadece konuşacak poz verip dönecek. Şu anda biz can derdindeyiz onlar ise mal derdinde. Şimdilik not ediyoruz vakti gelince bu notları açıklayacağız. Adaylık kavgasından milletin dertleriyle dertlenemeyenlerin kendi sığ dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz."

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?



Başkan Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 14.05.2023 Pazar günü yapılacak.

Seçim tarihi ile ilgili kesin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak. Seçim kararı resmen duyurulmuş olacak.