CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda kentin bir noktasına devasa heykelini dikeceğini ifade etmişti. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak ve gençlik kolları üyeleri, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından omuzlarında taşıdıkları 10 torba halindeki 500 kilogram çimentoyu yaklaşık 1 kilometre taşıyarak Bolu belediye binasının önüne gelerek bıraktı.

'GEREĞİNİ YAPMANI BEKLİYORUZ'

Sabah'ın haberine göre, Fatih Bayrak burada yaptığı açıklamada, "Ben buradan Tanju Özcan'a sesleniyorum. Eğer seçilirse Cumhurbaşkanımızın heykelini yapacağını söylemişti. Anadolu insanının bir sözü vardır, 'Erkek adam sözünü tutar.' Tanju Özcan'a buradan sesleniyoruz. Biz yeri belirledik, heykeli dikmek sana kaldı. Sözünde durmanı bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykeli için en güzel yer bizim için belediye binası önü. Gereğini yapmanı bekliyoruz" dedi.