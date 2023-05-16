Seçimde kullanılan geçersiz oy sayısı belli oldu

Geçersiz oylar "geçerli" sayılıp oransal olarak adaylar arasında paylaştırıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi ilk turda kazanabiliyordu.

Öte yandan, bu oyların tamamı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilse dahi Kılıçdaroğlu seçimi kazanamayacaktı. İki aday arasındaki yaklaşık 2,5 milyon oy farkı kapanamıyordu. Geçersiz oy sayısı, 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 1 milyon 129 bin 332 olmuştu.

Benzer bir durum, sandıkların yüzde 99,3'ünün açıldığı milletvekili seçiminde de kendini gösterdi. Milletvekili seçiminde de geçersiz oy sayısı 1 milyon 385 bin 875 oldu. Bu sayı, bağımsız adayların oyları da dâhil olmak üzere seçime giren 15 partinin aldığı toplam oya denk geldi. 2018'deki Milletvekili Genel Seçiminde geçersiz oy sayısı ise 1 milyon 52 bin 269'du.

YSK kararlarına göre; Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu "Evet" veya "Tercih" mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katıldı. Öte yandan, zarfın içinden el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı veya şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkmış olması, bu zarftan çıkan oy pusulalarını geçersiz kılıyor. Ayrıca, birden fazla parti ya da adaya ayrılan bölüme mühür basılması, mührün tercih edilen aday haricindeki diğer adayların alanlarına taşırılması gibi durumlar oyların geçersiz kabul edilmesine neden oluyor.