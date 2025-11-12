İSTANBUL 17°C / 11°C
12 Kasım 2025 Çarşamba / 22 CemaziyelEvvel 1447
  Seçimden sonra ilk resmi ziyaret! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara'ya geldi
Seçimden sonra ilk resmi ziyaret! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara'ya geldi

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmak üzere Ada'dan ayrılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ankara'ya geldi.

12 Kasım 2025 Çarşamba 22:32
Seçimden sonra ilk resmi ziyaret! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ankara'ya geldi
Cumhurbaşkanı Erhürman'ı, Türkiye'ye KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar ve diğer yetkililer uğurladı.

Erhürman'a ziyaretinde eşi Nilden Bektaş Erhürman'ın da eşlik ettiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyareti kapsamında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili görüşmelere katılması bekleniyor.

Erhürman ile birlikte Türkiye'ye giden KKTC heyetinde, Müsteşar Mehmet Dana, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi bulunuyor.

