Seçime günler kala CHP'yi karıştıran pankart! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu gerilimi yine zirve yaptı

28 Mayıs'taki seçim hezimetinden bu yana paramparça bir görüntüye bürünen CHP'de yine parti içi sürtüşmeler ivme kazandı. Devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, İstanbul'un dört bir yanına pankartlar asarak, "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" mesajı verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen siyasiler ile Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer arasında ise bir kez daha söz düellosu yaşandı.

İmamoğlu'nun "değişim" fitilini ateşlediği 29 Mayıs'tan bu yana kendisiyle husumetli olan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki aday tanıtım toplantısına da katılmayarak gündem olmuştu.

Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekillerin megakentteki seçim çalışmalarında gözükmemesi, parti içindeki bölünmeyi bir kez daha belgelemişti.

"KILIÇDAROĞLU GÖNÜLLÜLERİ" RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU

Sabah'ın haberine göre, İmamoğlu kanadı ile Kılıçdaroğlu destekçileri arasındaki sürtüşme, önceki gün bir kez daha zirve yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Kadıköy eski Belediye Başkanı Selami Öztürk, İBB seçimleri için kendisine çağrı yaparak, "Kırgın olabilirsiniz ama İmamoğlu'nun seçilmesi için gayret sarf etmelisiniz" dedi. Eski genel başkanını ofis açtığı için de örtülü eleştiren Öztürk, "Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" adlı oluşumun partiye acımasızca saldırmakta olduğunu da ifade etti.

İMAMOĞLU'NA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Öztürk'e cevap ise Kadıköy Belediyesi eski meclis üyelerinden olan CHP'li Hüseyin Sağ'dan geldi.

İmamoğlu'nu yerden yere vuran Sağ, "Kemal Bey niye böyle bir şey yapsın? Çok sevdiğiniz İmamoğlu, seçimden 1 gün sonra, önceden hazırlandığı belli olan videoda ne dedi? 'Bu genel başkanla seçime gidersek kaybederiz' dedi. Değişimi nasıl yaptığını herkes biliyor. 'Duygusal' ilişkileri artık basına yansıdı" diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP'DE PANKART SAVAŞLARI

Sosyal medyadaki söz düellosundan saatler sonra bu kez İstanbul'da bir başka kriz yaşandı. Gece saatlerinde megakentin dört bir yanına asılan pankartlar partiyi karıştırdı.

Üzerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bulunan ve "Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" imzasıyla asılan pankartlarda, "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" ifadesi kullanıldı. İmamoğlu'na meydan okuyan bu hamle, sosyal medyada da gündem oldu.