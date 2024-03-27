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Güncel

Seçime günler kala deprem! Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Şanlıurfa'da, aralarında il başkan yardımcılarının bulunduğu 37 Yeniden Refah Partisi üyesi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

27 Mart 2024 Çarşamba 07:31 - Güncelleme:
Seçime günler kala deprem! Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katıldılar
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Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nde çözülmeler devam ediyor.

Partilerinden istifa eden İl Başkan Yardımcıları Veli Çelik ve Murat Dikmen, İl Gençlik Kolları yönetiminden Osman Çelik ve İzzet Çelik, Ferudun Akbaş, Fatih Çetin, Azad Sadak, Mehmet Çoban, Mustafa Dörtkardeş, Hüseyin Dörtkardeş, Ahmet Sadak, Mevlit Öztürk, Emirhan Akbaş, Mehmet Akan, Ömer Çelik, Mehmet Çelik, Ahmet Çelik ve çok sayıda partili AK Parti'ye geçti.

"ZAFERLE ÇIKACAĞIZ"

AK Parti Şanlıurfa MKYK Üyesi geçmiş dönem Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yine geçmiş dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekillerinden Mahmut Kaçar ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçim irtibat ofisine gelen eski Yeniden Refah Partililer, Beyazgül'e desteklerini açıkladı.

Yeni üyelerin partiye katılım rozetlerini takan Beyazgül, Şanlıurfa'nın farklı bölgelerinden destek için gelen herkese teşekkür ederek, "31 Mart'ta sandıklardan zaferle çıkacağız" dedi. İbrahim Halil Yıldız ise "Dün neysek bugün de o'yuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın da yanında durmaya devam edeceğiz. Liderimizi asla ve asla yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.

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