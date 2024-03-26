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Seçime günler kala partilerinden topluca istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Demokrat Parti Üsküdar İlçe Başkanı Ferman Erşahin ve 600 üyesiyle birlikte topluca istifa ederek AK Parti Üsküdar teşkilatına katıldı. Yeni üyelerin rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen taktı.

IHA26 Mart 2024 Salı 10:41 - Güncelleme:
Seçime günler kala partilerinden topluca istifa edip AK Parti'ye katıldılar
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Üsküdar Demokrat Parti İlçe Başkanı Ferman Erşahin ve 600 üyesiyle birlikte topluca partilerinden istifa ederek AK Parti Üsküdar teşkilatına katıldılar. AK Parti'ye katılan 600 üyeye Üsküdar Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeğinde rozet takma töreni düzenlendi. Rozet takma törenine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, Demokrat Parti Üsküdar İlçe Başkanı Ferman Erşahin ve AK Parti'ye geçen üyeler katıldı. İftar yemeğiyle başlayan program, katılımcıların kürsü konuşmasıyla devam etti. Ayrıca programın sonunda AK Parti'ye geçen üyelere, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen rozetlerini taktı.

AK Parti'ye geçen yeni üyelere rozet takma töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Biraz önce Ferman Başkanımızın da ifade ettiği gibi Demokrat Partisi Üsküdar İlçe Teşkilatı'ndaki görev yapan başta ilçe başkanımız ve ekibi olmak üzere arkadaşlarımızın AK Parti ailemize bir hoş geldiniz merasimi dolayısıyla da bir aradayız. Bu vesileyle başta başkanımız olmak üzere ekibine, yol arkadaşlarına, Demokrat Partisi'nin Üsküdar'daki üyelerine bu güzel kararlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu kararları hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Ferman Başkan ve ekibi, Üsküdar'da AK Parti ailemize gelerek gücümüze güç katmışlardır. Birliğimiz daha da pekişmiştir. Bu arkadaşlarımızla birlikte Üsküdar'da, İstanbul'da, Türkiye'de daha huzurlu ve başarılı bir şekilde yol yürüyeceğimize inancımız tamdır, hayırlı olsun" diye konuştu.

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