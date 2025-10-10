CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçede başkanvekili seçimlerinde çizik olduğu gerekçesiyle AK Parti'nin oyu geçersiz sayılırken, CHP'li adayın yanlış yazılan ismi ise kabul edilmişti.
Meclis oturumunu yöneten CHP'li yönetimin ikiyüzlü tutumuna AK Parti üyeleri tepki gösterirken her iki tarafın 18'er oy alması sebebiyle Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi kura yöntemiyle belirlenmişti.AK Parti, yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yapmıştı.
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili seçimlerinde AK Parti'nin oylamaya yaptığı itiraz kabul edildi.