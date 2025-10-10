İSTANBUL 22°C / 14°C
10 Ekim 2025 Cuma
  • Seçimlere hile karıştırılmıştı... AK Parti'nin Bayrampaşa itirazı kabul edildi
Güncel

Seçimlere hile karıştırılmıştı... AK Parti'nin Bayrampaşa itirazı kabul edildi

Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili seçimlerinde AK Parti'nin oylamaya yaptığı itiraz kabul edildi.

10 Ekim 2025 Cuma 16:31
Seçimlere hile karıştırılmıştı... AK Parti'nin Bayrampaşa itirazı kabul edildi
CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçede başkanvekili seçimlerinde çizik olduğu gerekçesiyle AK Parti'nin oyu geçersiz sayılırken, CHP'li adayın yanlış yazılan ismi ise kabul edilmişti.

Meclis oturumunu yöneten CHP'li yönetimin ikiyüzlü tutumuna AK Parti üyeleri tepki gösterirken her iki tarafın 18'er oy alması sebebiyle Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimi kura yöntemiyle belirlenmişti.

AK Parti, yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yapmıştı.

Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili seçimlerinde AK Parti'nin oylamaya yaptığı itiraz kabul edildi.

Başkan Vekilliği seçimindeki skandala dava!

Belediyedeki seçime hile karıştırdılar

